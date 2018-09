Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca sase victime au fost duse la spital in urma accidentului din Negostina. „Opt persoane au fost implicate, din care sapte au primit ingrijiri medicale. O persoana a fost incarcerata, iar dupa extragere a fost transportata la Suceava. In total,…

- Incidentul s-a produs vineri la pranz, in zona unei benzinarii de pe strada Traian. Soferul vinovat de carambol a incercat sa intre la statia de carburanti, insa nu s-a asigurat, asa ca s-a izbit frontal cu o alta masini si a acrosat un al treilea autoturism.

- La data de 14 august a.c., in jurul orei 21.00, in curtea unui imobil din localitatea Mohu, intre 8 persoane, femei și barbați, a izbucnit un conflict pe fondul unor neințelegeri mai vechi. Read More...

- Doua persoane au fost transportate de urgența la spital, in urma unui accident teribil ce s-a produs miercuri, in Cluj Napoca, pe Calea Florești. Conform presei locale, patru mașini au fost avariate.

- Accident la ieșire din Ramnicu Sarat, provocat, cel mai probabil, de un tanar de 23 de ani. Șoferul nu a pastrat distanța fața de mașina din fața sa, pe care a acroșat-o, și apoi a fost proiectat pe contrasens, unde s-a ciocnit de un alt autoturism. In urma impactului violent, o tanara de 30 de ani…

- Trei masini au fost avariate astazi in urma unui accident rutier dupa ce un sofer nu a acordat proritate de trecere.Potrivit IPJ Constanta, la ora 13.38, o femeie, de 36 de ani, din mun. Constanta a condus un auto, marca Mercedes Benz, pe aleea de acces dinspre blocul TS15, iar la intersectie cu bulevardul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs a intersectia strazilor Izvor cu Frunzelor. Doua masini au fost serios avariate. Potrivit primelor informatii, unul dintre soferi este ranit. Este vorba despre o femeie care se afla in autoturism.Un echipaj SAJ Constanta se afla la fata locului.UPDATE:…

- Soselele au devenit adevarate capcane in judetul nostru, unde avem ziua si evenimentul rutier. Nu mai putin de sase oameni au ajuns la spital doar duminica si luni din cauza accidentelor produse pe DN 6 sau Drobeta-Turnu-Severin. Mare parte din aceste accidente se produc din cauza infrastructrurii proaste…