Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat miercuri dimineața, de un camion defect, la trecerea peste calea ferata spre șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Circulația este ingreunata la trecerea peste calea ferata, la intersecția strazii Marașești cu șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Un camion…

- Circulația rutiera dinspre Timișoara spre Reșița sau vama Moravița a fost blocata dupa ce un autoturism a luat foc in mers pe DN59, la ieșirea din localitatea timișeana Jebel. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. „ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu…

- Traficul pe soseaua de centura a orasului Ramnicu Valcea a fost blocat luni dimineata in urma unui grav accident rutier. Un localnic de 75 de ani a iesit din curte si a incercat sa traverseze DN 7 / E 81, o sosea extrem de circulata. A fost acrosat de un TIR si tarat pe o distanta de zeci de metri.…

- Traficul pe soseaua de centura a orasului Ramnicu Valcea a fost blocat luni dimineata in urma unui grav accident rutier. Un localnic de 75 de ani a iesit din curte si a incercat sa traverseze DN 7 / E 81, o sosea extrem de circulata. A fost acrosat de un TIR si tarat pe o distanta de zeci de metri.…

- Ediția cu numarul 15 a Crosului Firmelor va avea loc la Timișoara. Vor fi probe de alergare și ciclism pentru angajați ai firmelor din aceasta parte de țara. Circulația va fi inchisa pentru cateva ore, duminica, 12 mai, in zona Parcului Regina Maria (Poporului), strazii Pestalozzi și a strazilor de…

- Traficul rutier este restrictionat, in aceasta dimineata, pe DN 6, care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin, in zona vamii Portile de Fier I, unde un TIR a intrat in parapet si blocheaza unul dintre sensurile de circulație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta…

- Accident grav pe Autostrada A1, intre Timișoara și Arad. Doua microbuze, in care se aflau noua persoane, s-au rasturnat pe carosabil, in urma coliziunii. Incidentul s-a petrecut pe sensul de mers dinspre Timișoara, inspre Arad. Traficul a fost blocat in totalitate. La fața locului au intervenit mai…

- Circulația pe Calea Șagului din Timișoara a fost data peste cap de un accident petrecut in urma cu puțin timp. Conform primelor informații, o biciclista a fost lovita de un TIR. La fașa locului au sosit echipaje de la SMURD și Poliție. Traficul in zona este blocat momentan. Vom reveni cu amanunte. Articolul…