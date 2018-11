Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul personaj animat Ciocanitoarea Woody se intoarce, in decembrie, intr-un nou serial, difuzat pe platforma video YouTube, unde au fost deja lansate canale dedicate in limbile portugheza, spaniola si engleza, potrivit variety.com.

- Zece episoade noi ale serialului "Ciocanitoarea Woody/ Woody Woodpecker", regizate de Alex Zamm, vor fi difuzate luna viitoare pe YouTube, potrivit Variety.Universal Pictures Intl. a facut echipa cu Universal 1440 Entertainment pentru a crea noile episoade. Serialul, care va avea episoade…

- HISTORY transmite in exclusivitate, din 19 noiembrie, serialul „Meșteșuguri din trecut” care va arata cum diferiți meșteșugari recreeza obiecte de importanța istorica prin tehnici originale, folosite cu decenii, secole, chiar milenii in urma. Fiecare episod va avea o durata de 30 de minute, producția…

- Serialul britanic "Victoria", care vorbeste despre una dintre cele mai puternice femei din lume si care o are in rol principal pe actrita Jenna Coleman, va fi difuzat de vineri pana duminica, de la ora 20.00, la Happy Channel, scrie Mediafax.Lansat in august 2016 in Regatul Unit al Marii Britanii,…

- Serialul TV bazat pe primul volum din tetralogia napoletana a Elenei Ferrante, "Prietena mea geniala", si asteptat cu nerabdare de fanii scriitoarei italiene, va fi difuzat in 56 de tari, a anuntat luni distribuitorul sau, compania Fremantle, informeaza AFP. Prezentat in avanpremiera la…