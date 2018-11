Stiri pe aceeasi tema

- Gicu Grozav, noul numar 7 al roș-albilor, este convins ca echipa din Ștefan cel Mare va caștiga in aceasta seara la Botoșamni și va incepe cu dreptul a doua sa aventura la Dinamo, iar „cainii” se vor califica in play-off la finalul sezonului. „Sunt fericit ca am revenit aici unde m-am simtit foarte…

- Sebastian Chitoșca, autorul golului FC Botoșani din minutul 80 al partidei terminate nedecis la Voluntari, scor 1-1, a declarat dupa joc ca și-ar fi dorit sa nu inscrie el dar gruparea locala sa fi plecat cu toate cele trei puncte din avest duel. Chitoșca crede ca in meciul cu Dinamo, atat el cat și…

- Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a pus semieșecul din etapa a X-a de pe stadionul „Anghel Iordanescu” cu FC Voluntari, scor 1-1, pe seama prestației centralului Sebastian Colțescu. Iftime crede ca centralul din Craiova a greșit in minutul 35 cand a dictat penalty-ul din care Laidouni a marcat…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca obiectivul elevilor sai in duelul de maine din Cupa Romaniei de la Voluntari este calificarea in faza urmatoare a competiției. „Voluntariul a caștigat Cupa Romaniei și e normal sa-și doreasca o noua performanța in aceasta competiție. Noi…

- La primul meci ca antrenor principal al unei echipe de Liga I dupa o pauza de trei ani și jumatate, Dorinel Munteanu a redebutat cu o victorie. Uns principal al formației Concordia Chiajna dupa ce ilfovenii s-au desparțit dde Ionuț Badea, ca urmare a seriei negative de trei infrangeri cu 3-0 suferita…

- Dorinel Munteanu a debutat ”cu dreptul” pe banca Concordiei Chiajna, dupa victoria, scor 2-0, in meciul cu FC Botosani. Andrei Marc si Ghislain Guessan au marcat pentru echipa pregatita de ”Neamt”, care a preluat echipa dupa demiterea lui Ionut Badea de la carma ilfovenilor.