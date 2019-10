O femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Babiciu, a decedat dupa ce a fost lovita timp de aproape doua zile, apoi sugrumata, suspect de comiterea faptei fiind concubinul sau, un cioban in varsta de 46 de ani, care a fost arestat preventiv, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, remis vineri AGERPRES.

Omorul ar fi avut loc in seara zilei de 22 octombrie, in comuna Babiciu, pe fondul consumului excesiv de alcool si al geloziei, au precizat procurorii. Potrivit sursei citate, procurorii au stabilit ca barbatul a inceput sa o agreseze pe femeie in ziua de 21…