Stiri pe aceeasi tema

- MACABRU Pompierii din cadrul Detașamentului ISU Vaslui au fost solicitați astazi dimineața, pentru a degaja din apele raului Barlad cadavrul unui barbat de 69 de ani disparut de mai mult timp de acasa. Cadavrul barbatului a fost gasit in stare de descompunere in dreptul Cantonului Silvic Brodoc.…

- De la 1 aprilie, se vor scumpi cu 50% taxele pentru vizitarea expozitiilor si se vor dubla cele percepute pentru asigurarea de ghizi la cele doua muzee din subordinea CJ Vaslui, “Stefan cel Mare” din Vaslui si “Vasile Parvan” din Barlad. Se introduc si noi taxe, pentru diverse activitati organizate…

- SUCCES… Opt elevi din judetul Vaslui s-au calificat la etapa nationala a Olimpiadei de Limba Engleza. Printre acestia se numara Madalina Stoleru de la Colegiul National “Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, calificata si anul trecut la aceasta competitie, precum si Stefan Rinder, fiul managerului SJU Vaslui,…

- Evenimentul rutier a avut loc pe Drumul Judetean 245, pe raza comunei Bacani. Doua autoturisme s-au izbit frontal iar in urma impactului violent unul dintre cei doi conducatori auto implicati in evenimentul rutier, in varsta de 60 de ani, a ramas incarcerat. La sosirea salvatorilor, barbatul era deja…

- O mașina din Vaslui zace abandonata de mai bine de trei luni intr-o parcare din Germania. Descoperirea a fost facuta de un șofer roman de TIR, care a facut o poza și a distribuit-o pe rețelele de socializare, in speranța ca așa va fi identificat proprietarul. Primele informații au venit deja și se pare…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, de care familia lui nu mai știa nimic din luna ianuarie, a fost gasit inecat in lacul de acumulare Lipoveni. Corpul neinsuflețit a fost observat miercuri seara de un angajat de la un punct de lucru de la Lacul de acumulare Lipoveni, care a sunat la 112. Un echipaj de…

- Un carabinier a reușit sa surprinda pe toata lumea! Acesta s-a indragostit de Liliana Victoria Sandu, o romanca extrem de cautata de autoritați. Omul legii a scapat-o de pușcarie pe romanca originara din Barlad!

- „Am vazut titluri, tensiuni in coaliție, ziariștii m-au intrebat cum merg negocierile. Și noi de la ALDE și cei de la PSD am urmarit același obiectiv. Nu au fost negocieri, ci discuții. Obiectivul a fost realizarea unui buget axat pe investiții. Ceilalți colegi de la PSD au vrut același lucru. Scopul,…