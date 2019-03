Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_44777" align="alignleft" width="225"] Torbele create de tinerii cu dizabilitați din Calarași[/caption] Torbe deosebit de frumoase și comode au inceput sa realizeze tinerii cu nevoi speciale de la Centrul ”Dorința” din Calarași. ”In cadrul Centrului funcționeaza un atelier de…

- Sindicatele grefierilor din Romania anunța ca declanșeaza acțiuni de protest pe termen nedeterminat, dar nu contra modificarilor la legile justiției, așa cum fac unii magistrați, ci din cauza condițiilor de munca.

- Autoritatile australiene au anuntat zilele trecute ca un mamifer de talie mica a disparut, recent, din cauza schimbarilor climatice. Astfel, guvernul australian a confirmat prima extinctie a unui mamifer ca urmare a ''schimbarilor climatice antropogene''.

- Parintii fetitei de cinci luni care a murit zilele trecute in spitalul judetean Buzau i-ar putea pierde si pe ceilalti sase copii. Conditiile in care a fost crescut bebelusul sunt greu de descris: familia numeroasa se inghesuie intr-un bordei cu o singura camera, un spatiu ingust unde opt suflete mananca,…

- Presedintele SUA, Donald Trump a recunoscut, cu ocazia Super Bowl, ca "i-ar fi greu" sa-l vada pe fiul sau mai mic, Barron, jucand fotbal american, din cauza violentei acestui sport, presedintele SUA adaugand ca este bucuros sa-si vada baiatul practicand soccer-ul, relateaza AFP. Intr-un…

- Numarul consumatorilor nealimentati cu energie electrica era de 120.000, iar cel al gospodariilor reconectate la retea era de 30.000, la ora 16.00, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Energiei....

- Compania WizzAir a anulat cursa care trebuia sa plece aseara, de la Barcelona si sa aterizeze la Bucuresti, potrivit site-ului aeroportului „Henri Coanda”. Totodata, astazi nu vor sosi cursele TAROM care ar fi trebuit sa decoleze din Suceava, Chisinau, Baia Mare si Timisoara. (Rador/FOTO huff.ro)

- Cel puțin 16 persoane au decedat in ultima saptamana in Europa din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ninsorile abundente și gerul din ultimele zile creand dificultați majore in țari ca Austria, Cehia, Germania, Grecia și chiar Norvegia, informeaza Mediafax citand Associated Press.