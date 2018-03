Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a inceput sa munceasca de la o varsta frageda. primii sai bani i-a facut din prezentari de moda. Iulia Vantur a fost prezentp mulți ani pe micile ecrane din Romania, in calitate de prezentatoare de știri sau de emisiuni de divertisemnt. Plecata de multa vreme in India, țara iubitului ei,…

- Doi ciobani au fost prinși muncind la negru, zilele trecute, de catre inspectorii ITM Gorj, la o stana dintr-o cariera miniera din zona Rovinari. ”In urma unui control efectuat de catre inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Relații de Munca cu sprijinul Poliției Rovinari, au fost depistate,…

- Astazi se implinesc patru ani de cand a murit fostul sef al Statului Major al Fortelor Terestre, generalul Ioan Sorin.Acesta suferea, de mai mult timp, de o boala grava.Generalul Ioan Sorin iesise la pensie cu un an inainte, ocazie cu care ministrul Dusa i a inmanat sabia de ceremonie, arma pe care…

- O educatoare de 39 de ani din Timisoara a socat o comunitate intreaga dupa ce si-a ucis fiica de 4 ani, careia i-a taiat venele si a scufundat-o in cada. La 12 ore de la tragedie, directoarea gradinitei la care lucra femeia e inca in stare de soc.

- CSM Politehnica Iasi a trecut pe langa un rezultat notabil in prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Vineri, iesenii au cedat la Cluj, contra CFR, cu 1-2, golul decisiv al gazdelor aparand in prelungiri. Remiza ar fi fost insa nedreapta dupa aspectul meciului, gazdele meritand clar victoria.…

- Marius Niculae a dezvaluit ca s-a apucat de impresariat, primul transfer perfectat fiind cel al lui Marco Ehmann (17 ani) la Dinamo. Marius Niculae a dezvaluit ca a intrat de mai bine de un an in branșa impresarilor, insa abia astazi a reușit primul transfer oficial, Marco Ehmann. "M-am apucat de…

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, are aceleasi obiective ca si ministrii din ultimii zece ani. Printre acestea, realizarea unui grup energetic nou la Rovinari, care va fi si in noua Strategie energetica. „In strategie vor fi d...

- Bianca Marciuc este o fosta actrita si vedeta TV, dar a renuntat la tot pentru a-si urma visul. Tanara este DJ pentru milionari din Dubai si sustine ca asta ii place cel mai mult sa faca. Este visul ei de cand avea 15 ani.

- Sa fii voluntar inseamna sa oferi timpul, energia și abilitațile tale unei organizații caritabile, fara a avea așteptari financiare. Exista condiții de baza la care trebuie sa te aștepti din partea unei organizatii caritabile cand vrei sa fii voluntar. Oricum, o colaborare buna te poate ridica la nivelul…

- Misty, prima apariție in public dupa ce a nascut. Artista și iubitul ei , Keo, au mers impreuna la cumparaturi și au ales caruciorul micuței lor. Fostul iubit al Andreei Balan a filmat intregul moment și a facut totul public. Misty și Keo au ales cel mai bun carucior pentru micuța Aria, care s-a nascut…

- Complexul Energetic Oltenia intentioneaza sa achizitioneze utilaje in leasing, ca alternativa la inchirierea de utilaje cu operator, practicata in prezent. Primele 30 de utilaje vor ajunge la EMC Rosia - Rovinari. Va fi o lovitura p...

- Deputata PSD Andreea Cosma ii raspunde deputatului PMP Corneliu Bichinet dupa ce acesta a intrebat-o, de la tribuna Parlamentului, daca a fost "paradita" de procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocala". Discursul lui Bichinet a starnit reactii de revolta in Camera Deputatilor, insa Andreea Cosma…

- Nicolae Mitea este unul dintre jucatorii romani de la inceputul anilor 2000 care a avut un inceput promițator la inceput de cariera, insa care s-a stins rapid. A jucat la Dinamo, de unde a plecat mai departe la Ajax.

- Horoscopul zilei de 19 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Sportiva Eva Tofalvi a ocupat locul 84 in proba de biatlon - 15 kilometri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, aceasta fiind ultima ei participare la o competitie olimpica.Tofalvi, in varsta de 39 de ani, a ratat sapte tinte (din cele 20 de trageri) in cele patru treceri prin poligon."Sunt…

- Intrata pe ultima suta de metri cu pregatirea, formația de fotbal gorjeana a desfașurat ieri, cel de al V-lea test amical din aceasta iarna, incheiat cu o victorie la limita in fața gruparii de Liga a III-a, Flacara Horezu. Pandurii Targu Jiu și-a continuat perioada de pregatire…

- ProTV pregatește sa readuca pe micile ecrane una dintre vedetele anilor 2000. Fosta prezentatoare Mihaela Tatu, care a fost unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune, se intoarce la postul de pe Pache Protopopescu.

- Tenismenul roman Marius Copil, locul 93 ATP, s-a calificat pentru prima data in cariera intr-o finala a unui turneu ATP, la Sofia, dupa ce l-a invins, sambata, cu 6-4, 6-2, pe slovacul Jozef Kovalik, locul 187 ATP, venit din calificari. In ultimul act, romanul ar putea da piept cu elvetianul Stan Wawrinka,…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din județul Arad, 32 din județul…

- Echipa de Liga a III-a International Balesti a castigat meciul de verificare disputat cu Gilortul Carbunesti (Liga a IV), scor 5-1 (3-1). Meciul s-a jucat la Rovinari, pe terenul sintetic. Gilortul Carbunesti a avut in teren si tineri su...

- Indiferent ca esti in cautarea unui nou job sau doar esti intr-un moment in care astepti o promovare la locul de munca, nu strica sa primesti cateva sfaturi bune care te pot ajuta in cariera. Cartile raman cea mai sigura sursa de informare, asa ca am pregatit o lista cu cinci carti clasice despre…

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, spune ca de trei mandate incearca sa convinga factorii de decizie sa redeschida perimetrul minier din localitate. „Am facut demersuri pentru deschiderea unui nou front de lucru, e rezerva de...

- Un patron de firma de construcții din Albeni risca o amenda de 40 de mii de lei plus o alta de 4.000 de lei, dupa ce inspectorii ITM Gorj au efectuat un control pentru nerespectarea sanatații și securitații in munca. Articolul ITM: Angajați la negru la o firma de construcții din Albeni. Amenda de…

- ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul…

- O persoana a fost ranita in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs la Rovinari, satul Varț, Gorj. Din primele informații, victima este incarcerata. Intervine un echipaj de pompieri și Serviciul Județean de Ambulanța.

- Roger Federer, in varsta de 36 de ani, a fost coplesit de emotii dupa cucerirea celui de-al 20-lea titlu major al carierei si a spus ca aceasta realizare este un alt vis pe care si l-a indeplinit. „Sunt atat de fericit, e incredibil! Este un alt vis devenit realitate!”, au fost cuvintele rostite cu…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta sambata, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Se anunta un meci exploziv, in joc fiind nu numai un trofeu de Mare Slem, pe care nici…

- Doi barbati, de 37, respectiv 47 de ani, din Matasari, Gorj, au reusit sa sustraga peste o jumatate de tona de carbune de la o cariera miniera din localitate. Cei doi au folosit o caruta si au fost depistati de un echipaj de politie, la cativa kilometri de unitatea miniera. In urma verificarilor efectuate…

- Doi barbati, de 37, respectiv 47 de ani, din Matasari, Gorj, au reusit sa sustraga peste o jumatate de tona de carbune de la o cariera miniera din localitate. Cei doi au folosit o caruta si au fost depistati de ...

- Tanarul Andrei Marginean a ajuns in Italia, la Sassuolo Calcio, ocupanta locului 14 in Serie A, fotbalistul lansat de CS Zlatna (Liga a IV-a Alba), component al echipei naționale Under 17 a Romaniei facand un pas important in cariera. „Sunt foarte bucuros ca am semnat cu Sassuolo Calcio, pentru ca este…

- Elvețianul Roger Federer, locul 2 ATP și deținatorul trofeului, s-a calificat in optimi la Australian Open, dupa ce l-a invins pe francezul Richard Gasquet, locul 31 ATP, scor 6-1, 7-5, 6-4, dupa un meci de doua ore. Dupa meciul pe care l-a dominat autoritar și pe care l-a controlat de la inceput, Roger…

- Senatorul Scarlat Iriza anunța plecari masive din ALDE Gorj, in cazul in care Dian Popescu nu va fi indepartat de la conducerea organizației. Numarul membrilor de partid la Gorj este și așa destul de mic, susține senatorul din cauza ca nu au mai fost organizate alegeri, iar șefia ALDE este asigurata…

- O poeta invitata la gala Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu” a scandalizat audienta. Medeea Iancu a recitat un poem-manifest plin de cuvinte argotice, considerat vulgar de o parte a publicului si total nepotrivit de organizatorii evenimentului. Poeta spune ca a fost doar un manifest si nu…

- Locul de munca visat de romani e descris prin stabilitate, confort, lipsa de obiective și, bineințeles, de un salariu bun. Cei mai mulți romani il și gasesc in companiile de stat. Firmele de recrutare arata ca in marile corporații nu se mai face coada la intrare.

- Star Transmission & Star Assembly iti deschid si in anul 2018 noi oportunitati sa iti pui potențialul in valoare. La Star Transmission & Star Assembly gasesti jobul perfect daca iti doresti o cariera in mentenanța, dar nu stii de unde sa incepi. In aceasta luna, cautam electricieni si mecanici carora…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Viena si Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, organizeaza un eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 168 de ani pe 15 ianuarie 2018. La sala Eroica…

- Tot ce a invațat pana acum, toate eforturile depuse in acest sens au condus-o pe Anca Maria Ciuma pe locul 65 din cei 201 candidati declarați admiși la Institutul Național al Magistraturii (INM). A luat bacalaureatul cu 9.58, fiind absolventa a Colegiului Național „Moise Nicoara” (profil matematica-informatica…

- Ceaiul negru este un produs obtinut din planta Camellia sinesis. Frunzele si tulpinile mature sunt utilizate pentru a face acest tip de ceai. Ceaiul verde este facut din frunzele tinere ale aceleiasi

- Trei zodii norocoase se vor bucura de succese și realizari in domeniul carierei in acest an.Iata care sunt zodiile care vor avea succes profesional in 2018, scrie Realitatea.net.Gemeni - Pentru Gemeni, anul 2018 vine cu o serie de oportunitați foarte bune in sectorul profesional.

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, aflat la primul mandat, a prezentat bilantul realizarilor de pana acum. Pe langa lucrarile de interes public, Filip a mentionat demersurile facute pentru realizarea unui Parc Industrial la Rovinari, re...

- Vladimir Putin sugereaza ca ”precedentul (sau) loc de munca”, de spion, l-a pregatit sa devina presedinte. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte,…

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Rose Marie Mazzetta s-a nascut pe 15 august 1923, la Manhattan,…

- Simona Halep a rememorat finala de la Rolland Garros, pierduta in iunie anul acesta, in fața Jelenei Ostapenko."Am plans, mama a venit dupa mine, a fost, cred, cea mai grea zi din cariera mea, era, pur și simplu, o suferința pe care nu o pot descrie, ma durea sufletul ca n-am putut sa termin…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice intensifica acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite. Ca urmare s-au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare totala de 35000 lei, s-au ridicat in vederea confiscarii telefoane mobile in valoare…

- Ajunsi cu doar cateva zile inainte de finala celui de-al saptelea sezon, care va avea loc vineri, de la ora 20.00, cei patru jurati ”X Factor” se declara absolut incantati de tinerii talentati pe care i-au vazut pe scena si ii incurajeaza pe toti cei care viseaza la o cariera in muzica sa faca pasul…

- Anca Țurcașiu a avut de suferit inainte, din cauza unor proiecte eșuate. Acum nu-și mai face planuri. Artista are un țel in cariera sa. Anca Țurcașiu este una dintre cele mai longevive artiste din show-bizzul autohton. Chiar daca nu a ieșit in evidența și a preferat sa fie o prezența mai discreta, ea…