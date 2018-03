Stiri pe aceeasi tema

- Sunteti nehotarat in alegerea celui mai frumos martisor? Ei bine, puteti opta pentru un martisor mai special si parfumat: o Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa 10 ani de munca in strainatate, un barbat a inceput o afacere cu flori, la el acasa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rubine, safire, smaralde, topaze, sunt numai o parte din marțișoarele prețioase de la Muzeul Național de Geologie! Zilele acestea are loc un Targ de Marțișor, iar printre cele mai scumpe exponate se numara și unul care valoreaza 1.000 de euro. Bijuterii unicat, pietre prețioase și semiprețioase, minerale…

- Pe un ger naprasnic, Hușul se pregatește de venirea primaverii. Ieri, in jurul orei 10, pe aleea pietonala din fața parcului Rodina, comercianții de marțișoare iși pregateau tarabele pe a-i intampina pe localnici. Unii vanzatori, ceva mai harnici, aveau deja aranjate tarabele, toate pline cu simboluri…

- Martisoare crosetate, pictate, din lemn, lut, hartie, flori uscate sau turta dulce, tablouri in tehnica quilling, creatii origami, cosuri cu flori din hartie viu colorata au fost doar cateva dintre numeroasele obiecte expuse spre vanzare de catre elevii si cadrele didactice participante la Targul de…

- Martisoare crosetate, cusute, sub forma de traistute si alte modele traditionale au fost expuse, de sambata, la Targul de Martisor din Iasi, unde participa peste 30 de mesteri populari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din...

- Comerciantii de martisoare din Alexandria au invadat orasul. Deși vremea de afara nu amintește deloc de venirea primaverii, data din calendar spune altceva. Targul de Martisor este amenajat pe centrul pietonal al Alexandriei. Inca din prima zi comerciantii au iesit in intampinarea cetatenilor de toate…

- Targul de Dragobete și Marțișor și-a facut deja apariția in Piața Centrala, primii sosiți fiind elevii care au confecționat marțișoare și diverse decorațiuni. Prețurile sunt accesibile, iar modelele sunt gandite chiar de copii.

- Minerale de pe toate continentele, rubine, safire, smaralde, topaze, se vor numara printre martisoarele care vor putea fi admirate la Targul de Martisor care va fi deschis de vineri pana pe 4 martie...

- „Targul de Martisor" se deschide sambata, de Dragobete, in Piata Unirii. Evenimentul se va desfasura in perioada 24 februarie - 4 martie 2018, in Piata Unirii din Iasi, iar deschiderea oficiala va avea loc luni, 26 februarie 2018, ora 13.00. Aproximativ 30 de mesteri populari, atat din Moldova, cat…

- Corturile pentru Targul de martisor au fost repartizate cu scandal. Au fost distribuite deja 60 de locuri pentru comerciantii de martisoare din judet si din afara judetului. Multe solicitari au ramas nesolutionate, motiv pentru care comerciantii au facut scandal si au cerut locuri in plus. Anul acesta…

- O femeie de 73 de ani, din municipiul Targu Jiu, a murit chiar cand se deplasa pe strada. Evenimentul a avut loc astazi, in jurul amiezii, langa Piata de Flori, din zona centrala a orasului.

- Primaria Municipiului Deva și Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultura va invita, in perioada 26 februarie – 8 martie 2018, la Targul de Marțișor, care va avea loc in Piața Unirii din municipiu și va fi dedicat doar produselor handmade și florilor de sezon. Aproximativ 30 comercianți…

- Tabloul "Ciobanas cu turma de oi" de Nicolae Grigorescu va fi scos la vanzare la pretul estimativ de 35.000 - 65.000 de euro la licitatia de Martisor - pictura si sculptura organizata pe 28 februarie de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cotate la sume ridicate se mai numara: "Ghiocel"…

- Sculptura „Inocența” a maestrului Marcel Guguianu și tabloul „Flori de primavara” al pictorului Nicolae Tonitza, ambii artiști barladeni, vor fi vandute la licitația dedicata Marțișorului. Galeriile Artmark vor organiza pe 28 februarie „Licitația de Marțișor II – Pictura și sculptura”, evenimentul urmand…

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autori-taților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru ...

- Timisorenii vor avea un targuri de Pasti si de Craciun la standardele marilor capitale europene. Este promisiunea facuta de primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru anii 2020 si 2021. Edilul spune ca administratia locala nu a investit sume mari de bani in organizarea de targuri de mare anvergura, fiindca…

- Licitația de Marțișor I – Arta decorativa și bijuterie Marti, 27 februarie 2018, Ora 19.00 Licitația de Marțișor II - Pictura și sculptura Miercuri, 28 februarie 2018, Ora 19.30 Artmark - Palatul Cesianu-Racovița Cine vrea sa gaseasca marțișorul ideal, in acord perfect cu simbolistica, dar și cu si…

- Tabloul „Primavara”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza intre anii 1924-1925, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma de 40.000 de euro. Galeriile Artmark au organizat, marți, 6 februarie, licitația „Maeștri ai portretului”, evenimentul avand loc in incinta Palatului…

- Tabloul „Tarancuta cu naframa alba” de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, ieri, pentru suma de 42.500 de euro, la licitatia „Mari maestri ai portretului” organizata de Artmark in Capitala

- In lunile februarie - martie vanzarile cresc pentru comercianti insa, acestea variaza foarte mult de la industrie la industrie. Este perioada optima pentru cresterea profitului insa, daca esti proprietar de magazin online trebuie sa stii cateva lucruri esentiale daca vrei sa te promovezi eficient. Cum…

- In luna FEBRUARIE 2018, Muzeul de Arta din str. Grigore Antipa, nr.2 atrage atentia publicului cu o lucrare apartinand colectiei proprii de pictura: "Peisaj de tara", autor Nicolae Grigorescu (1838-1907). "Nu stiu daca mai e pe lume vreo tara al carei pitoresc sa se oglindeasca asa de limpede si de…

- Timișul va avea un stand de 42 de metri patrați la Targul de Turism al Romaniei, unde, pe parcursul zilelor evenimentului, vor avea loc tot felul de „intamplari”, de la impletirea coșurilor de nuiele la mancare din zona Banatului, dansatori șvabi și alte tradiții și obiceiuri. La targ va…

- O suta de ii traditionale din toate regiunile tarii au fost prezentate, miercuri seara, la Galati, intr-o parada organizata pentru a marca Mica Unire. La evenimentul „Uniti in Flori de RomanIE” au participat sute de oameni, incantati de costumele populare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dupa o prima zi plina de surprize pe tabloul feminin, favoritele s-au impus categori azi și s-au calificat in turul doi la Australian Open 2018. Revenita la Australian Open, dupa ce in 2016 a fost gasita dopata la acest turneu, Maria Sharapova, locul 48 WTA, a caștigat fara probleme meciul cu Tatjana…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, in 2017, 41 de obiecte cu prilejul unor actiuni de protocol, printre care un tablou realizat de Givi Kolelishvili, un decantor din sticla transparenta marca Tiffany&Co si o baioneta personalizata din partea Fortelor Speciale.

- Ieri, 10 ianuarie, s-au impinit 543 de ani de la Batalia de la Vaslui, in care oastea Moldovei condusa de Stefan cel Mare a repurtat o stralucita victorie asupra armatei otomane. Ca sa-i aduca un omagiu marelui Voievod, tinerii Mișcarii „Urmașii Lui Ștefan”, precum si membrii Federației de Lupta Naționala…

- „Avem bijuterii placate cu aur, seturi realizate din pietre semipretioase, lucrate de mine cu multa atentie. Preturile pentru bijuterii sunt cuprinse intre 30 si 100 de lei, iar cele pentru seturi pornesc de 70 de lei si pot ajunge la 150 de lei, in cazul garniturilor complete“, aflam de…

- Argesul ma primit vizita unor persoane foarte importante din fruntea Guvernului. Astfel, in judetul nostru a avut loc vizita Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, vicepremierul Paul Stanescu, a Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica,…

- Consiliul Judetean Arges a semnat azi, in prezenta ministrilor Dezvoltarii si Fondurilor Europene, Paul Stanescu si Marius Nica, precum si a directorului Agentiei de Dezvoltare Sud Muntenia, Liviu Gabriel Musat, contractul de finanțare pentru reabilitarea Galeriei de Arta “Rudolf Schweitzer-Cumpana”.…

- Profita de spiritul sarbatorilor si de mila oamenilor si isi duc copiii la cersit, unii de-o schioapa, la Targul de Craciun, din centrul Buzaului. Este cazul unor femei care chiar in aceste zile au obligat copii de 5-6 ani sa cante in centrul orasului si sa stranga bani intr-o cutie. Tinuti in frig,…

- Tabloul „Florareasa”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in anii 1923-1924, a fost adjudecat la o licitație organizata in București pentru suma record de 150.000 de euro. Lucrarea a facut parte din colecția comandantului forțelor militare germane din Romania in timpul celui de-al Doilea…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika deschide pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din zona Theodor Pallady. Investitia in noul magazin este de 14 milioane de euro, iar in proiect vor lucra 80 de angajati. Lucrarile la noul magazin, ce au presupus reconditionarea si amenajarea…

- Targul de Craciun poate avea si parfum de caritate. Au tinut sa ne arate acest lucru copiii de la Scoala 30 din Constanta care au pregatit decoratiuni si dulciuri pe care le-au vandut pentru a strange bani. Suma adunata va fi donata unor copii de varsta lor, cu dizabilitati. A fost forfota astazi în…

- Tabloul "Florareasa" de Nicolae Tonitza a fost adjudecat, marti seara, la suma de 150.000 de euro la licitatia de iarna organizata de Artmark in Capitala. La preturi mari au mai fost cumparate lucrarile: "Baratia din Campulung" de Nicolae Grigorescu, la 120.000 de euro, "Car cu boi" de…

- Flori, lacrimi și mesaje impresionante la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a plans, cu adevarat, astazi Regele. O zi cat o istorie și un drum fara intoarcere al Regelui Mihai, dar care a deschis, dupa ani și ani, tot ceea ce a insemnat el pentru poporul roman. Din Gara Regala Baneasa, acolo unde…

- Sambata, 23 decembrie, Trenul Moșului va opri pe peronul Garii din Oradea, la ora 10:00. Aici Moș Craciun va imparți daruri prichindeilor, va face fotografii cu cei mai indrazneți dintre copii, iar apoi va urca in caleasca si va porni spre centru, pe traseul strada Republicii – Bdul Magheru – Centrul…

- Vesti bune pentru cei care anu au apucat sa cumpere cadouri pentru cei dragi, de sarbatori. Camera de Cormet din Timis organizeaza in aceasta perioada la centrul Regional de Afaceri din Timisoara „Serbarea Craciunului. Targul de cadouri pentru sarbatorile de iarna vine in sprijinul timisorenilor cu…

- Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor a adus trei dueluri foarte, foarte tari. Real Madrid, detinatoarea trofeului, va infrunta PSG-ul lui Neymar, Cavani si Mbappe, in timp ce Barcelona va juca impotriva lui Chelsea in unul dintre clasicele istoriei moderne in Liga Campionilor.…

- "Salt in timp", aceasta a fost tema ediției din acest an a Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" din Campina. Trei ore de spectacol adevarat la capatul a aproape trei luni de munca grea, presarata cu lacrimi, cu ezitari, cu speranța. Trei ore de emoții pentru cele opt perechi…

- Peste 400 de reni, elfi si mosi au alergat la Crosul lui Moș Craciun din Cluj, sambata seara, acțiunea fiind una cu scop umnaitar. Clujul a fost sambata seara gazda Crosului lui Moș Craciun, eveniment caritabil desfasurat pe o distanta de 2,5 kilometri, la care peste 400 de oameni costumati in Mos Craciun,…

- Ghinion! Dupa incidentele de saptamana trecuta din Piața Victoriei, Targul de Craciun mutat in Piața George Enescu a fost anulat pentru a doua oara, din cauza funeraliilor Regelui Mihai, au transmis reprezentanții municipalitații. Așa ca, deși totul era pregatit, acum, scena și casuțele urmeaza sa fie…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- In cadrul programului Targul comunitaților rurale, reprezentanți de seama de prin Țara Secașelor, comuna Loamneș au poposit azi la Muzeul ASTRA și au incantat prin... sfințenia și farmecul ce le țin straja tradițiilor. Read More...

- Filipe Teixeira (37 de ani) a inceput sezonul ca om de baza in echipa lui Nicolae Dica, dar evolutiile excelente l-au propulsat pe Dennis Man inaintea portughezului in topul preferintelor lui Gigi Becali. In ultimul timp, mijlocasul ofensiv transferat de la UTA Arad i-a luat fata rivalului pe post,…

- Ziua de 1 Decembrie este sarbatorita și la Florești, unde a avut loc un Te Deum și s-au depus coroane de flori la monumentul ostașului necunoscut. De asemenea, de la ora 17.00 a fost naugurat Târgul de Carciun și patinoarul din parcul Poligon. Cei…

- Ducu Bertzi respecta persoanele care participa la protestele din Piata Victoriei, dar considera ca nu este gresit sa cante la Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei acolo, pentru ca, pana la urma, este vorba despre o piata in care se vor canta colinde, a declarat artistul, vineri, pentru…