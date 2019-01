Stiri pe aceeasi tema

- Meci de coșmar pentru România! Eșec cu Ungaria, iar Cristina Neagu s-a accidentat grav. Ungaria învinge România cu 31-29! Tricolorele depind de rezultatul meciului Olanda – Germania, pentru calificarea în semifinale.

- E frumoasa de pica, lucreaza ca polițista, dar are sute de mii de urmatori pe rețelele de socializare, unde face furori cu fizicul ei și nu numai. Adrienne Koleszar are 33 de ani și lucreaza ca polișista la Dresda, in Germania. Este foarte activa in mediul online, acolo unde are numeroși fani, care…

- Eliza Buceschi a incheiat meciul cu Germania cu 11 reusite, cea mai buna prestatie a sa la un turneu final. Romania le-a invins pe nemțoaice la Campionatul European de Handbal, scor 29-24. Romania- Norvegia e miercuri, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Partida se joaca pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota cu consternare de articolul de presa publicat de Agenția Germana de Presa (DPA - Deutsche Presse-Agentur) și preluat de postul public de televiziune german ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) cu privire la aniversarea Centenarului Marii Unirii, "care…

- Ministerul Culturii a alocat un milion de lei unui proiect de Centenar realizat de ONG-ul lui Alexandru Cumpanasu, Asociatia pentru Implementarea Democratiei. Proiectul a inclus si o emisiune difuzata la Romania TV.

- Germania e în continuare o destinație atractiva pentru emigranți. Românii au fost în 2017, dintre cetațenii statelor UE, cei mai numeroși imigranți în Germania, scrie Deutsche Welle.

- E oficial! Marcel Toader traiește ultimele zile in apartamentul conjugal in care și-a consumat iubirile mondene. (Super oferta de angajare) Dupa ce a pierdut procesul pentru neplata intreținerii, aproximativ 40.000 lei, fostul sportiv este somat acum sa elibereze imobilul. Imagini in exclusivitate la…