Cioban din Dãnesti, gãsit înecat în râul Bârlad TRAGEDIE…Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Danesti, a fost gasit inecat, joi dupa-amiaza, in raul Barlad, in apropiere de suburbia Rediu. Descoperirea macabra a fost facuta de sotia proprietarului stanii unde barbatul muncea. Ciobanul fusese dat disparut de marti, 9 iulie. Trupul acestuia a fost zarit in raul Barlad, in apropiere [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

