- In perioada aprilie-octombrie 2018, ITM Arges va desfalura "CAMPANIA NAȚIONALA PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRATORILOR IN ACTIVITAȚIILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR". Securitate și sanatatea in munca reprezinta un domeniu important al politicii…

- Criza fara precedent in medicina ieseana • Medicii nu s-au mai confruntat cu asa ceva pana acum • Primele trei luni ale anului 2018 reprezinta o perioada fara precedent • Bolnavii care au aceasta problema de sanatate nu mai au nicio sansa • Chirurgii ieseni se vad neputinciosi in fata acestei situatii…

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- Ministrul de Interne l-a dat pe Ciprian Sfichi ca pe un exemplu de curaj. Cu ocazia Zilei Poliției Romane și a Sarbatorii Bunei Vestiri, Carmen Dan a transmis un mesaj catre polițiștii din țara. Ea a vorbit și despre polițistul care in urma cu cateva luni era sa-și piarda viața, dupa ce a fost atacat…

- Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital. Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital pentru ca autoritațile sa verifice daca viața le este pusa in pericol. Fostul spion rus le-a oferit copiilor paine ca sa hraneasca rațele, fara…

- Conform datelor centralizate pana la aceasta ora la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, in cursul zilei de 22 martie 2018 au fost puse in aplicare o serie de masuri privind protecția persoanelor considerate in situație de risc pe durata avertizarii meteo cod portocaliu valabila…

- Cristian Țanțareanu se confrunta cu o situatie complicata dupa ce cancerul i-a recidivat. Omul de afaceri a ajuns la spital de urgenta. Tantareanu este pregatit pentru ce e mai rau, chemand deja preotul. Tantareanu a spus ca a inceput tratamentul cu morfina. “Nu pot sa spun ca fac prea bine.…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), impreuna cu politistii, fac luni perchezitii intr-un spital din Targu Mures si la locuinta unui medic cercetat dupa ce ar fi cerut de mai multe ori mita unor pacienti ca sa-i opereze. Perchezitiile vin la aproape un an dupa sesizarea facuta de un fost…

- Un incendiu, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc în localitateaGhirolt, de lânga Gherla. Vâlvataia s-a produs dupa ce proprietarul casei, un barbat în vârsta de 79 de ani, a scos jar din soba, însa l-a scapat prin casa. În acel moment,…

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- In acest weekend au avut loc accidente rutiere deosebit de grave in judetul Botosani, in urma carora o femeie a decedat, iar alte 6 persoane printre care un copil de aproape doi ani si o femeie insarcinata au ajuns la spital.

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Un jandarm a fost gasit decedat in sediul Inspectoratului de Jandarmi Teleorman. Acesta prezenta leziuni la nivelul capului și este cercetata ipoteza unei sinucideri. Un jandarm a fost gasit decedat in sediul Inspectoratului de Jandarmi din Alexandria, județul Teleorman. Potrivit Digi24 , jandarmul…

- SAJ Arges a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida. Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, in noaptea de luni spre marti, a fost primit un apel la 112 legat de faptul ca doua fete din satul Mitoc s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la fata locului deplasandu-se un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila si o…

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Caz cutremurator in Arges! O mama isi cauta copilul pe care l-a nascut acum 26 de ani, dar pe care nu l-a vazut niciodata. In spital i s-a spus ca bebelusul a murit, dar femeia a descoperit ca actele medicale i-au fost falsificate.

- Ora 13.00 – Situatia actualizata a drumurilor nationale si judetene inschise in Eveniment / Administratorii drumurilor naționale și județene acționeaza, in continuare, pentru deblocarea tronsoanelor de drumuri inchise, dar și pentru menținerea in circulație a principalelor sectoare de drum,…

- Potrivit INSP, este vorba despre o femeie in varsta de 77 de ani, din judetul Bihor, care a murit din cauza virusului gripal de tip B, nefiind vaccinata impotriva gripei si avand si alte probleme de sanatate. De la debutul sezonului 2017-2018, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei…

- Un spital din capitala siriana Damasc a fost atacat, vineri, cu rachete de catre militanti islamisti din regiunea Ghouta de Est, iar sectiile de chirurgie si de terapie intensiva au fost grav avariate, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. Nu exista deocamdata informatii…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Jurnal de Argeș relata, ieri, despre cazul unui barbat din Malureni care a juns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o duba a mascaților, care se intorcea din misiune. Omul a ajuns la spital cu cu fracturi la membrele inferioare si cu evisceratie in zona abdominala, dar a murit intre timp.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- In data de 13.02.2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din loc. Bascov, jud. Arges, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din mun. Alba Iulia, jud. Alba, a fost agresat fizic de […] Post-ul…

- Doi barbati au ajuns la spital si al treilea a fost retinut de Politie, toti fiind cercetati pentru lovire si tulburarea linistii publice, in urma unui scandat petrecut in noaptea de luni spre marti, in fata unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Acestia sunt din Arges, respectiv Vaslui.…

- Unul dintre pacientii unitatii medicale pitestene a sfarsit in conditii cumplite. Omul a cazut de la etaj, iar in urma impactului cu solul a suferit leziuni incompatibile cu viata. Conform Romania TV, pacientul avea 61 de ani. La fata locului au ajuns mai multi politisti, care au demarat o investigatie…

- Vinovata de situatia de pe partie ar fi vremea, care s-a incalzit, dar si personalul care administreaza partia, informeaza Romania TV. In momentul in care temperaturile au crescut zapada de pe partia de tubing s-a topit, iar cand vremea s-a racit din nou totul s-a transformat intr-un veritabil patinoar.…

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.714 locuri de munca, in data de 22 Ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.535,…

- Cod galben de ninsori in Teleorman, incepand de duminica seara in Eveniment / Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Astfel, duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin,…

- Doi tineri din municipiul Pitesti, intoxicati cu substante necunoscute, au fost transportati la spital, sambata, dupa ce au fost gasiti pe o strada din cartierul Trivale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, cetatenii din zona au sunat la 112…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de lucrari "L PRET 11 2017 Lucrari de executie Gradinite cu program normal 2, 3 si 4 sali de grupa, 12 locatii, cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romanialdquo;, in valoare…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Peste 10.000 de consumatori au ramas fara curent electric in judetele Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, Prahova si Harghita. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au ramas fara curent electric, iar 78 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte, titreaza News.ro. In judetul Arges,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti, informarea meteorologica ce este in vigoare inca de luni seara si anunta cod galben de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea vizeaza…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Pompierii prahoveni au intervenit, in ultimele trei saptamani, pentru stingerea a opt incendii care au izbucnit la locuinte amplasate la marginea localitatii Calugareni. Sapte dintre incendii au avut loc in perioada 21 - 30 decembrie. Dupa fiecare dintre interventii a fost stabilita drept cauza a…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 15.373 locuri de munca, in data de 10 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.183,…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Incident incredibil petrecut in Arges. Duminica seara, un barbat a ajuns sa isi bage sora gravida in spital. Totul s-a petrecut la Leordeni. Barbatul a venit acasa, asta dupa ce se pare ca bause ceva inainte. De aici a pornit si un scandl, vicitma cazanmd sora acestuia. Femeia ce era insarcinata…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de PolitieJ udetean Arges, accidentul a avut loc intr-o curba, pe Drumul National 72, in comuna Micesti. Politistii au stabilit ca soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba, autoturismul a intrat in parapetul de pe marginea drumului, de unde a ricosat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6365 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva 'penalilor'. Atac dur la Dragnea, Tariceanu și alți…

- Un sofer din Galati a fost filmat in timp ce masina pe care o conducea scoatea un nor gros de fum, care invaluia strazile ca o ceata densa. In ciuda faptului ca a fost atentionat, apostrofat si claxonat de ceilalti participanti la trafic, el si-a continuat linistit drumul cu „fabrica” lui de fum pe…

- O tanara din Braila a uitat intr-un restaurant din judetul Arges banii destinati achitarii avansului pentru un apartament. Femeia si-a dat seama ca nu mai are geanta in care se aflau 16.600 de euro abia la cateva ore dupa ce a parasit localul.

- Nicoleta Dumitrescu La nivel national, Prahova continua sa fie in topul judetelor importante din punct de vedere economic, prezenta mentinuta inclusiv la nivelul anului recent incheiat. Confirmarea a venit de la conducerea Camerei de Comert si Industrie Prahova, care a facut publice, la finalul anului…