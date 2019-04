CIO va oferi 500.000 euro pentru refacerea catedralei Notre-Dame din Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Walt Disney, care a obtinut incasari de milioane de dolari de pe urma filmului sau de animatie ''The Hunchback of Notre Dame'', lansat in 1996, a anuntat miercuri o donatie de cinci milioane de dolari pe...

- Compania de tehnologie UiPath, un startup romanesc cu sediul in Statele Unite, doneaza 1 milion de euro pentru catedrala Notre Dame, grav avariata de un incendiu, luni seara, scrie stirileprotv.roFondatorul companiei, Daniel Dines, a anunțat in cadrul unui eveniment, la Paris, ca UiPath va…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, ca va dona 10% din salariul sau, timp de trei luni, fondului instituit pentru finanțarea lucrarilor de reconstrucție a catedralei Notre Dame, devastata de incendiu, luni. Edilul a trimis astfel o scrisoare omologului sau de la Paris, in care și-a…

- Tim Cook, patronul Apple, a anuntat pe Twitter ca va contribui la reconstructia monumentului gotic, catedrala Notre-Dame de Paris, serios afectata de incendiul izbucnit luni seara, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Citește și: Miliardarii Franței se ingramadesc sa doneze pentru reconstruirea…

- Presedinta Ligii de fotbal profesionist (LFP), Nathalie Boy de la Tour, a promis marti ca fotbalul francez "se va mobiliza pentru a putea ajuta financiar la reconstructia" catedralei Notre-Dame din Paris, devastata de un incendiu urias izbucnit luni seara, informeaza AFP. "Lumea fotbalului…

- Familia de industriasi francezi Pinault, care prezideaza grupul de lux Kering, a deblocat 100 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, prin intermediul companiei sale de investitii Artemis, a declarat pentru AFP presedintele acesteia Francois-Henri Pinault.