Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima saptamana de la lansare la nivel mondial, ultimul capitol din franciza Spider-Man a depașit 580 milioane de dolari vanzari in intreaga lume și va trece cu siguranța de 600 milioane dolari pana la sfarșitul acestei saptamani. Deși este inca prea devreme pentru a face predicții precise despre…

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…

- Euro a crescut insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american a crescut mai mult, iar aurul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii sapte ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7356 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de marti.…

- In Albania, in ultimele 5 ore s-au produs nu mai puțin de 5 cutremure, iar cel mai puternic seism a inregistrat nu mai puțin de 5 grade pe scara Richter. De asemenea, cutremure puternice s-au inregistrat și in Grecia.

- Un nou cutremur s-a produs în aceasta dimineața în zona Vrancea, având o magnitudine de 3,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la aproape patru ore dupa ce, în aceeasi zona, s-a înregistrat un seism de 3,7 pe Richter. Potrivit Institutului National pentru…

- Avertizare pentru locuitorii din lunca Prutului din centrul si nordul tarii.In urmatoarele zile, nivelul apei in lacul de acumulare Costești-Stanca va creste cu cel putin un metru, iar din aceasta cauza, raul Prut s-ar putea revarsa in perimetrul localitatii Costesti din

- O "intalnire cu Dumnezeu" ii face pe oameni sa fie mai fericiți - chiar daca experiența a fost una alimentata de droguri, arata un studiu realizat de o echipa de cercetatori britanici. Un studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Johns Hopkins arata ca majoritatea celor care au avut…

- "Prin construirea autostrazii Hemus, PIB-ul Bulgariei va creste cu cel putin 10-20%, prognozeaza premierul Boiko Borisov, care a facut prima sapatura la segmentul de autostrada intre nodul rutier Boaz si legatura cu drumul national Ruse-Veliko Tarnovo, potrivit Sega , citata de Rador.