Cinemobilul ajunge la Lugoj. Parcarea Kaufland se transforma intr-un cinematograf in aer liber O caravana cinematografica este asteptata joi la Lugoj. Incepand cu ora 21 parcarea magazinului Kaufland de pe strada Timisoarei se va transforma intr-un cinematograf in aer liber. “Vom proiecta una dintre cele mai indragite animatii din ultimii ani: "Berzele". Intrarea este libera! Animatia va fi dublata in limba romana. Animatia "Berzele" / "Storks" este o comedie si spune povestea unor berze care s-au reprofilat: acum nu mai expediaza bebelusi, doar pachete. O noua comanda pentru un bebelus le da peste cap intreaga strategie si e nevoie de cea mai competenta barza-curier pentru a gasi o solutie.… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

