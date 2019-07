Stiri pe aceeasi tema

- Prima romanca ce a urcat pe cel mai inalt munte din lume - varful Everest, din muntii Himalaya, la 8.848 metri, este o suceveanca. Recordul ei este consemnat atat de Himalaya Database, cat si de Federatia Romana de Alpinism si Escalada.Otilia Ciotau a atins varful Everest in data de 23 mai 2019, in…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat vineri intr-o vizita la Suceava, a declarat ca in timpul acestei guvernari va fi realizata o autostrada cu bani de la bugetul de stat. El spune ca i-a inaintat Vioricai Dancila trei propuneri in acest sens, iar premierul o va alege pe cea mai potrivita. …

- Prima intrunire a comitetului director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc la Suceava in zilele de 6 și 7 iunie, a insemnat abordarea mai multor subiecte de interes pentru toate marile orașe din Romania, de la digitalizare, transparentizarea instituțiilor publice, performanța ...

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), solicita, saptamana viitoare, o intalnire la Guvern cu premierul si cu ministrul Finantelor pentru a gasi solutii de finantare si iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, in special al municipiilor.

- Romania a pierdut, vineri, in fața Estoniei, un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, o șansa care apare odata la 14 ani!Romania și-a lansat oficial, pe 2 iunie 2017, la sediul ONU din New York, campania oficiala pentru obținerea unui mandat de membru

- Lidl continua investițiile in Romania prin deschiderea unui magazin nou in Vatra Dornei, județul Suceava, pe data de 30 mai. Noua unitate, prima din oraș, este situata pe Str. Republicii, Nr. 10 A. Odata cu inaugurarea magazinului, se vor crea aproximativ 25 de noi locuri de munca. Procesul de execuție…

- Astfel, judetul nostru are un numar de 944.074 de locuitori, urmat de Prahova cu 795.931, Constanta 766.315 si Suceava cu 757.679. Conform Hotnews.ro, la 1 iulie 2018, ultima data pentru care Statistica are informatii publicate, in Romania erau putin peste 22 de milioane de persoane dupa domiciliul…

- Elevul Bogdan Petru Pop din clasa a XII-a C, Colegiul National „Silvania” Zalau, indrumator profesor Florin Morar, face parte din lotul național ce va reprezenta Romania la etapa internaționala de informatica. Acesta a fost in lotul care a reprezentat judetul Salaj la Olimpiada Nationala de Informatica,…