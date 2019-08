Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza AFP.



''A fost transferat la Moscova in cadrul unui schimb (de prizonieri) in curs'', a dat asigurari o sursa ''bine informata'', citata de agentie.



La sfarsitul lunii iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus Rusiei un schimb…