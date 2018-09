"In functie de rezultatul examinarii, tratamentul lui Oleg Sentov va fi corectat", precizeaza sursa mentionata.



Oponent la anexarea Crimeii de catre Moscova in 2014, Oleg Sentov a fost condamnat, in 2015, la 20 de ani de inchisoare pentru "terorism" si "trafic de arme" in urma unui proces calificat drept "stalinist" de catre organizatia Amnesty International.



Aflat in greva foamei din 14 mai, cineastul de 42 de ani cere eliberarea tuturor "prizonierilor politici" ucraineni detinuti in Rusia.



Intr-o scrisoare publicata vineri si transmisa autoritatilor ucrainene, reprezentantul…