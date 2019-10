Cineastul ucrainean Oleg Senţov critică reprimirea Rusiei în Consiliul Europei 'Din punct de vedere personal, nu aprob asta pentru ca Federatia Rusa nu respecta drepturile fundamentale, nici conventiile internationale', a declarat Sentov in timpul unei conferinte de presa organizate la sediul institutiei paneuropene. Spre marea nemultumire in special a Kievului, Moscova a revenit in iunie in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), dupa cinci ani de absenta consecutivi sanctiunilor adoptate ca urmare a anexarii in 2014 a Peninsulei Crimeea, de unde Oleg Sentov este originar. 'Statele membre ale Consiliului Europei vor sa-si continue dialogul cu Moscova', insa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

