Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul ucrainean incarcerat Oleg Sentov, militantul marocan aflat in detentie Nasser Zefzafi si un grup de ONG-uri care ii ajuta pe migrantii din Mediterana sunt cei trei finalisti ai premiului Saharov 2018, a anuntat marti Parlamentul European (PE), relateaza AFP. Premiul, creat in…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in detentie in Rusia, a pus capat grevei foamei declansate in urma cu peste patru luni, a declarat vineri, pentru agentia Interfax, directorul adjunct al administratiei penitenciare din Rusia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "El a incheiat greva foamei",…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat vineri ca Uniunea Europeana urmeaza sa discute in cursul zilei renuntarea la ora de vara dupa ce un sondaj a relevat ca majoritatea cetatenilor sunt impotriva acestei practici, scrie Reuters conform News.ro . Peste 80% dintre cetatenii UE…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Autoritatile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfasurare de forte navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters.

- Liderul Grupului ALDE din Parlamentul European, europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, este de parere ca Europa are nevoie de un „anchetator Mueller“ care sa investigheze amploarea campaniilor de dezinformare duse de Rusia impotriva sa.

- 'In septembrie, voi propune Parlamentului European masuri in acest sens pentru a ne curata internetul si social media. E timpul sa ripostam', declara Guy Verhofstadt intr-un mesaj postat luni pe Twitter.In declaratia sa, liderul ALDE din Parlamentul European se refera la anchetatorul special…