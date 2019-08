Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…

- Quentin Tarantino inca se mai gandeste care va fi cel de-al zecelea film al sau, posibil ultimul, regizorul american osciland intre mai multe variante, printre care ''Star Trek' si a treia parte din ''Kill Bill'', relateaza joi DPA. La sosirea in Berlin, pentru promovarea…

- "The Lion King", o adaptare live-action a peliculei clasice de animatie a studiourilor Disney, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, in pofida unui demaraj bun reusit de "Once Upon a Time in...Hollywood", cel mai nou film semnat de Quentin…

- Actrita franceza Emmanuelle Seigner s-a declarat indignata pe retelele de socializare fata de filmul lui Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood', prezentat in competitie la Cannes si care abordeaza asasinarea lui Sharon Tate, un episod tragic din viata sotului sau Roman Polanski, fara ca…

- Madalina Ghenea nu a lipsit nici in acest an de pe covorul roșu de la Cannes. Frumoasa romanca a optat pentru ținute extravagante, care i-au pus in evidența trupul perfect. Actrița și modelul Madalina Ghenea obișnuiește sa participe la toate marile evenimente din lumea filmului și a modei. Pe unde trece,…

- Leonardo DiCaprio a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu mai multe treburi. Dupa ce a lansat ”Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai nou film in care joaca alaturi de Brad Pitt și Margot Robbie, Leo a prezentat in selecția oficiala și documentarul ”Ice on Fire” pe care l-a produs și pentru care...…