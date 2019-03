Cine vrea să-și audă numele în Parlament? Acum se poate! Iata ce scrie Florin Cițu pe pagina sa de Facebook: ”Dati-l jos pe Orlando! Saptamana viitoare depun o motiune simpla la Senat prin care cer demiterea lui Eugen Teodorovici. Opinia mea sustinuta de argumente despre cel mai slab ministru de finante din istoria post decembrista, o stiti deja. In aceasta motiune, in premiera, includ opiniile dumneavoastra legate de incompetenta acestui ministru si demiterea lui. Nu fiti timizi. Scrieti oricat si postati in sectiunea comentarii a acestei postari. Va promit ca le citesc pe toate in plenul Parlamentului cu tot cu numele dumneavoastra daca sunteti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

