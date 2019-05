Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Au inceput sa circule in Parlament primele nume de candidați pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.Alegerea noului președinte al Camerei Deputaților, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, va oferi primul barometru pentru forțele politice din Parlament. Aflate pe val dupa…

- Marți se va declanșa procedura de vacantare a postului deținut pana luni de Liviu Dragnea, pentru ca, apoi, partidele sa inceapa negocieri pentru susținerea candidaților pe care ii vor propune. PSD revendica funcția ca aparținandu-i de drept, dupa caștigarea alegerilor parlamentare din 2016. ”Președinția…

- Victor Ponta a declarat, luni seara, ca nu exclude sa preia șefia Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. "Postul este vacant....

- Proiectele de modificare a Codurilor Penale, aprobate in mare graba, marti, de comisia speciala condusa de Florin Iordache, au fost votate miercuri de Camera Deputatilor, decizionala, dupa ce trecusera si de Senat. Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici…

- PNL face apel catre Curtea Constituționala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la soluționarea sesizarii de neconstituționalitate inaintata de PNL, privind delegarea atributiilor catre vicepresedintele…

- Președinte al Camerei Deputaților pentru o saptamana in locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a sesizat Curtea Constituționala in privința unui conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și Curtea Suprema in cazul completurilor specializate, scrie Hotnews. Apararea lui Liviu ...