Firma castigatoare a licitatiei organizate pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor din tot judetul, mai putin municipiul Iasi, a semnat, ieri, contractul cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS). Girexim Universal SA, cu sediul in Pitesti, va gestiona activitatea de colectare selectiva a deseurilor in urmatorii cinci ani, perioada in care va primi 64,62 de milioane de lei (fara TVA). Redeventa platita anual Consiliului Judetea (...)