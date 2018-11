Stiri pe aceeasi tema

- Excluderile lui Tutuianu si Neacsu din PSD lasa libere trei functii importante in partid. Comitetul Executiv National al PSD a stabilit lista interimarilor pe functiile vacante.In locul lui Adrian Tutuianu, conducerea PSD Dambovita este preluata interimar de Rovana Plumb, au precizat surse…

- Social-democrații din Comitetul Executiv al PSD au votat, luni, excluderea din partid a șefului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, și a secretarului general, Marian Neacșu. ”Noi, și in scrisoarea pe care am facut-o publica acum o luna și in orice prilej in care am discutat cu cei 28 de colegi care…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni pentru excluderea din partid a lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, acestia anuntand ca vor contesta decizia. Deși se zvonea ca și vicepremierul Paul Stanescu, unul dintre puciști, va avea aceeași soarta, acesta a scapat. La finalul ședinței, Stanescu a criticat…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, pentru excluderea din partid a liderului PSD Dambovița, Adrian Tutuianu, si a secretarului general al PSD, Marian Neacșu. Adrian Țuțuianu a declarat dupa votul din...

- Vot in CEx-ul PSD pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu. Social-democrații au votat pentru excluderea din partid a liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, dar și a secretarului general al PSD, Marian...

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat excluderea liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu și secretarului general al PSD, Marian Neacșu, din partid.Cei doi sunt acuzați ca fac parte din grupul ”puciștilor” și au facut jocuri pentru debarcarea lui Liviu Dragnea și a Guvernului.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost propusa sa preia interimar conducerea Ministerului Educatiei Nationale, au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse politice.Conform surselor citate, documentele privind demisia lui Valentin Popa din functia de ministru al Educatiei si propunerea…

- Premierul Viorica Dancila a trimis, la Palatul Cotroceni, propunerea ca interimatul functiei de ministru al Educatiei sa fie asigurat de Rovana Plumb, au declarat sambata, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.