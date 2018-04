Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pensionarilor va creste dramatic in primii ani de dupa 2030, ca urmare a implinirii varstei de catre „decretei”. Raportul salariati – pensionari se va schimba radical, avand in vedere ca numarul proaspetilor pensionari reprezinta circa o treime din cel actual.

- Numarul mediu de pensionari a scazut la 5,228 milioane persoane in 2017, cu 29.000 persoane mai putine fata de anul precedent, iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National…

- Un barbat de 31 de ani, din Iasi, a fost incarcerat dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani si 8 luni de inchisoare. Stefan Mihai Bejenariu a impuscat in ochi un muncitor aflat pe o schela, in timp ce testa o arma pe care o detinea nelegal.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca alocarea financiara aferenta Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiara aferenta ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic este de 176 ...

- ANRE a aprobat tarife mai mici la gaze. Consumatorii casnici vor plati 4,70 lei/mc fata de 5,89 lei cat era. CET-urile centrale vor achita 4,01 lei/mc fata de 5,00. PUBLIKA.MD reaminteste ca MoldovaGaz a depus o cerere catre ANRE pentru a revizui tarifele la gaz.

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca datele statistice indica o scadere a recidivei la nivel national. "Un fapt imbucurator este acela ca starea de recidiva in Romania scade si asta ne-o arata statistica, nu este un enunt de la Administratia…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- E oarecum de neconceput. Statistica a publicat recent Anuarul statistic, care cuprinde toti indicatorii majori ai economiei. Daca va uitati la locurile de munca ocupate de tineri, o sa aveti o surpriza! In plina epoca a Internetului, jumatate din romanii cu varsta mai mica de 25 de ani lucreaza in agricultura…

- SCHIMBARI…Anunturile ca tarifele RCA au crescut, in medie, cu pana la 11% au pus pe jar soferii. Agentii de asigurari vasluieni spun insa ca maririle nu depasesc 5 %. Mai mult, acestia explica faptul ca fata de septembrie anul trecut, tarifele sunt cu pana la 35% mai mici. “Am vazut si eu in presa nationala…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) incepe astazi primirea cererii unice de plata, din cadrul campaniei din anul 2018. Peste 13.000 de fermieri din județ sunt așteptați la sediile instituției, in cadrul acestei campanii. Directorul executiv al APIA Covasna, Marius Popica, a declarat…

- Zilele trecute, in sala Palatului Administrativ din Resita, a avut loc o intalnire dedicata fermierilor caraseni, la care a participat si directorul Agentiei Judetene de Plati si Interventie in Agricultura, Dumitru Stepanescu. Acesta a declarat ca, incepand cu 1 martie, va demara campania…

- Nemulțumiri și printre angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Buzau, dupa revoluția fiscala a Guvernului. Unele salarii au scazut, in ianuarie, chiar și cu 2.300 de lei, fața de luna decembrie. Este vorba despre unii dintre șefii de servicii și birouri și chiar despre directorul…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii.

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- PENSIE 2018 In perioada in care lucrati in mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar sa ramaneti asigurat in sistemul public de pensii din Romania prin incheierea unui contract de asigurare facultativa cu casa teritoriala de pensii de la locul de domiciliu sau de resedinta, avand…

- Masurile luate de Guvernarea PSD-ALDE in cursul anului 2017 privind pensiile, precum și ceea ce este prevazut sa se intample in 2018, comparativ cu perioada anterioara, trebuie sa se explice pe indelete, pentru a nu mai lasa loc de interpretari eronate sau rau intenționate. Astfel, in privința majorarilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Potrivit unui proiect normativ in dezbatere la acest moment, romanii vor plati pe langa prețul produsului pe care-l cumparam și un preț pe ambalajul respectivului produs in valoare de 2 lei. Read More...

- Coșul zilnic este mai scump cu peste 20 la suta fața de anul trecut. Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica, publicate zilele trecute, ne arata negru pe alb ca alimentele cosului zilnic de supravietuire s-au scumpit considerabil. Astfel, pretul fructelor, untului si oualor a crescut…

- Familia Regala ramane la Palatul Elisabeta si dupa data de 5 februarie, cand ar fi urmat sa elibereze imobilul, in schimbul unei chirii lunare. Situatia va continua asa pana cand se va ajunge la o concluzie in urma discutiilor dintre Casa Regala si RA-APPS, potrivit consilierului Radu Ghinea

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin. …

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Transelectrica a atribuit companiei Teletrans un contract în valoare de aproape 4,6 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta a sistemului de contorizare locala la nivelul propriilor statii electrice, potrivit unui anunt de atribuire postat în Sistemul Electronic de Achizitii…

- Anul 2017 a fost imbelșugat pentru construcțiile de locuințe. Datele Institutului National de Statistica arata o crestere de peste 66% fata de anul 2016. Daca vrei sa-ți cumperi o locuința, analiștii te sfatuiesc sa mai aștepți puțin.

- Daca nu ai timp sau bani pentru a urma cursurile unei facultati, nu te panica deoarece sunt destule meserii foarte bine platite care nu necesita studii superioare, relateaza TIME. Potrivit celor mai recente date emise de Biroul de Statistica în Munca al Statelor Unite, iata…

- Romanii sunt foarte nemulțumiți de clasa politica și de starea economiei. Un nivel ridicat de nemulțumire exista și in privința sistemului de sanatate și a sistemului de educație, deși medicii și profesorii sunt apreciați, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS,…

- Documentul, considerat de catre Platforma Europeana a Diversitații unul dintre cele mai eficiente instrumente de recunoștere și valorizare a diversitații și egalitații de șanse, stabilește o serie de principii generale, asumate voluntar de catre semnatari, cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea,…

- Vinerea este zi cu ghinion pentru soferi. Potrivit datelor Politiei Capitalei, cele mai multe accidente au loc in aceasta zi, intre orele 18 si 20. In total, anul trecut, au fost inregistrate aproape 1400 de accidente, cu 18 la suta mai mult decat in 2016.

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in decembrie la 3,32%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Aproape 150.000 de turisti s-au cazat in judetul Alba, in primele 10 luni ale anului 2017, potrivit celor mai recente date ale Directiei Regionale de Statistica (DRS). Durata medie a sejurului a fost de doua zile, mai mare fata de anul trecut. In perioada ianuarie-octombrie 2017, in unitatile turistice…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…