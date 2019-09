Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul deputatului Octavian Ticu ca paraseste fractiunea Platformei DA din Parlament, dar totodata ramane in blocul ACUM, este mai mult o declaratie politica pentru ca, din punct de vedere juridic, acest lucru nu este posibil. Declaratia apartine presedintelui fractiunii Acum Platforma DA Alexandru…

- Deputatul din Blocul ACUM Octavian Ticu a anuntat marti, 18 septembrie, ca va candida la functia de primar de Chisinau, in alegerile din 20 octombrie, in pofida faptului ca Blocul ACUM deja are un candidat, fiind vorba despre liderul PPDA, Andrei Nastase.

- Deputatul din Blocul ACUM Octavian Ticu a anuntat marti, 18 septembrie, ca va candida la functia de primar de Chisinau, in alegerile din 20 octombrie, in pofida faptului ca Blocul ACUM deja are un candidat, fiind vorba despre liderul PPDA, Andrei Nastase.

- Activistul civic Oleg Brega a anunțat ca intenționeaza sa candideze independent la alegerile parlamentare noi pentru circumscripția nr. 33 - include suburbiile Codru, Durlești, Singera, Bacioi și Trușeni din municipiul Chișinau. Aceasta circumscripție a devenit vacanta dupa ce Andrei Nastase și-a depus…

- Premierul Maia Sandu i-a interzis Ministrului apararii Pavel Voicu sa aiba intrevederi oficiale cu omologul rus Serghei Soigu la Chisinau, in data de 24 august. Totodata, cei doi nu vor putea semna nici un act oficial.

- Maia Sandu i-a dat din deget ministrului Apararii, Pavel Voicu, și il cheama pe ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguța, sa dea explicații. Nemulțumirea șefei Cabinetului de Miniștri vine in contextul vizitei in țara noastra a ministrului rus al Apararii, pe 24 august.

- "Dupa ce vorbeste cu mine la telefon si ma anunta in prezenta premierului ca ajunge in 20 de minute la minister, ministrul de Interne anunta de la Guvern ca-si da demisia in timp ce eu ma aflam in biroul lui pentru a-i preda solicitarile privind clanurile interlope din judete!!!!!. VOI MAI INTELEGETI…

- Șeful Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Corneliu Groza, și-a dat demisia. Despre aceasta a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Andrei Nastase, in cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari" de la TV8.