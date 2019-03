Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora. S-a stabilit componența echipei de negociatori care vor stabili cine va fi viitorul șef al Parchetului European.Citește și: SURPRIZA totala - Care este, de fapt, cel mai POLUAT oraș din Romania Echipa de negociatori a Parlamentului European pentru Kovesi este…

- Votul din Comisia de libertati civile si justitie (LIBE) a Parlamentului European in cazul celor trei candidati pentru sefia Parchetului european va fi secret si electronic, iar fiecare membru al comisiei va avea trei voturi. Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, le-a trimis marti seara coordonatorilor…

- Audierile in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi, vor avea loc marti, asa cum a fost programat. "In Comisia pentru libertati civile a Parlamentului…

- Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European (PE) pentru functia de procuror-sef european. Fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de minute, iar doua tremi din timpul alocat va fi pentru intrebari si raspunsuri, potrivit presedintelui Comisiei LIBE,…

- Laura Codruta Kovesi va fi audiata, astazi, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european, potrivit Mediafax. Presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidatilor la sefia Parchetului European, potrivit mesajului…

- Claude Moraes, presedintele Comisiei LIBE, a detaliat membrilor forului detalii despre cum va decurge audierea candidatilor la sefia Parchetului European. Fiecare candidat va fi audiat 75 de minute, iar doua tremi din timpul alocat va fi pentru intrebari si raspunsuri. Claude Moraes a trimis un mesaj…

- Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe primul loc in selectia pentru postul de procuror-sef european realizata de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, in ordinea preferintelor, din care legislativul urmeaza sa aleaga seful Parchetului European. „24…

- „Noi am obosit sa tot spunem cat de nedreapta este situatia in care ne aflam si cat de rigurosi am fost in a respecta acquis-ul despre care vorbeam. Va fi o tema de discutie serioasa la reuniunea informala JAI din februarie, care se va desfasura la Bucuresti, si vom pune pe masa Consiliului aceasta…