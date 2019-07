Cine va fi prezidenţiabilul PSD. Codrin Ştefănescu: Aceştia deranjează "Fifor si Teodorovici au renuntat la candidatura pentru prezidentiale! Ca sa fie bine si sa nu se supere unii si altii. Ca atunci e de rau. Plesoianu si Firea nu sunt bagati in seama. Cica sunt obraznici si aduc prejudicii grave de imagine. Serban tocmai a fost mazilit definitiv. Olguta e scarbita de tot si sentimentul e impartasit de multi. Manastire intr-un picior, ghici cine ramane in cursa? Doar Pieleanu stie, dar tace cotropit de greutatea rolului sau fundamental...", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook. In cursa pentru desemnarea prezidentiabilului PSD au ramas… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

