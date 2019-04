Cine va fi condamnat la inchisoare ? Kovesi sau Augustin Lazar ?!

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer, care a accidentat mortal o femeie fiindca nu purta ochelari de vedere, a fost condamnat la inchisoare. Stuart Levy de 37 de ani, din Statele Unite, a lovit cu mașina o femeie care traversa pe la o...

- Instanta a emis mandat european de arestare pe numele lui Cristian Rizea, fostul deputat fiind dat in urmarire internaționala, potrivit unor surse judiciare. Decizia vine dupa judecatorii instantei supreme l-au condamnat, ieri, la 4 ani si 8 luni de inchisoare, definitiv, pentru trafic de influenta.Fostul…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie a pus-o sub urmarire penala pe Laura Codruta Kovesi intr-un al doilea dosar penal, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3. Se pare ca fosta sefa a DNA a fost turnata procurorilor si judecatorilor de insisi "paraditorii" de la DNA Ploiesti,…

- Sunt tensiuni fara precedent in interiorul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa punerea sub urmarire penala a Laurei Codruta Kovesi. Comunicarea publica a Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) este blocata de la varful Parchetului, potrivit unor…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a primit, miercuri seara, o citatie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect, ea adaugand ca este nevinovata si ca isi va continua drumul...

- Un roman stabilit in provincia Viterbo din Italia va sta șase luni dupa gratii fiindca și-a batut angajatorul. A.H. a fost angajat de un pensionar din localitate pentru a-i face o rampa la garaj. Italianul trebuia sa-i dea romanului 7.500 de euro pentru lucrare, dar nu i-a mai dat niciun cent, a dezvaluit…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, spune ca intotdeauna dosarele au fost instrumentate, atat in faza de judecata, cat si in cea de urmarire penala, in mod profesionist si este optimist in privinta pastrarii actelor de urmarire facute pana in prezent in cauzele aflate la Ministerul Public.…