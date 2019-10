Stiri pe aceeasi tema

- „Sper ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. Acceptarea ei ar crea și mai mult haos, in condițiile in care, in apropierea noastra dar și peste ocean, sunt tot mai multe probleme. Daca nu va trece moțiunea, va fi nevoie de angajarea raspunderii guvernului care sa propuna in parlament și o…

- Moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila a fost adoptata, joi, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Au fost 238 de voturi pentru, 4 impotriva. Viorica Dancila, premierul Romaniei, a facut un apel catre președintele Klaus Iohannis. ”Toate partidele s-au unit pentru a trece moțiunea.…

- BREAKING NEWS | Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata! Drept urmare, Guvernul va fi demis! Cum motiunea de cenzura intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a primit votul in Parlament, se va retrage votul de incredere al Legislativului…

- "Am mai avut foarte multe discutii cu parlamentari care nu au semnat motiunea de cenzura si in momentul de fata mai avem (...) chiar angajamente de vot la motiune din partea a inca sapte parlamentari. Ceea ce cred eu - 237 cu sapte, 244 - ca e un scor un pic mai confortabil. (...) Toate formatiunile…

- Liviu Pop a zis ca iși va demisia daca vor fi mai multe voturi la moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila decat semnaturile stranse. ”Pun pariu, aici, la Realitatea TV, ca daca faceți mai multe voturi decat aveți semnaturi... imi dau demisia din Parlament! Plec din Senat, nu din PSD!”,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, spune ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi dezbatuta si votata lunea viitoare. Strategia Opozitiei este sa solicite, in plenul reunit de miercuri, de la ora 15.00, in care se va citi motiunea, un vot pentru mutarea votului pentru ziua de luni,…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba loc tot marti, de la ora 19,00, pentru citirea textului motiunii de cenzura.Motiunea, intitulata Ca sa reconstruim Romania, Guvernul…

- Liberalii au finalizat negocierile cu forțele de opoziție, dar și ultimele retușuri pe textul moțiunii de cenzura. STIRIPESURSE.RO va prezinta textul moțiunii inițiate de PNL: ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!”.Citește și: SURSE: Cine sunt cei trei parlamentari…