Se pare ca este vorba despre doi barbați, unul din Santana, iar celalalt din Curtici. Cel din Santana, in varsta de 24 de ani, se numește Ghița Cadaru și a servit, inca de la varsta de 19 ani, ca pompier voluntar in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența al orașului Santana. Cealalta victima este un barbat in varsta de 35 de ani din Curtici, pe nume Florin Popovici, care conform profilului personal de Facebook lucra la Compania de Apa Arad. Acesta a lasat in urma o soție și doi copii de aproximativ doi și patru ani. La volan se afla barbatul de 35 de ani din Curtici. Conform informațiilor…