- Asistentii sociali, la care fetita de 9 ani din Baia de Arama saltata de mascati a locuit de la varsta de 1 an, confirma zvonul potrivit caruia micuta ar fi fost infiata de o familie din America pentru a-i fi prelevate organele.

- O fetita de 9 ani a fost luata cu mascatii din camera ei, la Baia de Arama, ca sa fie trimisa in America: "Mami, nu vreau sa plec!", striga fetita disperata, agatandu-se de hainele femeii care a crescut-o.

