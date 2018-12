Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Bica (20 de ani), concurenta in echipa lui Smiley, a avut cel mai spectaculos moment din a doua gala live a show-ului „Vocea Romaniei“, potrivit juriului, insa telespectatorii nu au trimis-o in semifinala, fapt ce l-a intristat pe Tudor Chirila. „Publicul e suveran, dar mi se pare nedrept“.

- Deși toamna pare sa se coreleze mai degraba cu fuste lungi, jeanși și haine groase, nu se pune problema sa renunți la articolele tale vestimentare favorite. Rochiile sunt mereu o alegere buna, dar au nevoie desigur de o adaptare de concept, croi și design. In acest sezon nu te feri sa porți rochii din…

- Au inceput pregatirile inpentru cea de-a XIII-a editie a Festivalului National de Muzica Lautareasca Veche Zavaidoc, dedicat memoriei unuia dintre cei mai celebri lautari din perioada interbelica.

- In ciuda faptului ca nu a reusit sa impresioneze criticii, „Bohemian Rhapsody“, filmul despre viata lui Freddie Mercury si legendara trupa Queen, a reusit sa cucereasca spectatorii, bucurandu-se de incasari uriase in weekend-ul de debut.

- Loredana Groza, fosta antrenoare de la Vocea Romaniei, este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și una dintre cele mai puternice voci feminine ale Romaniei, insa viața ei nu a fost deloc una ușoara. Inainte de a deveni o cantareața cunoscuta, Loredana Groza a trecut prin multe greutați…

- Și-a incercat din nou norocul tanara din Republica Moldova, Eva Timuș, la concursul „Vocea Romaniei”. Deși jurații au ramas placut surprinși și au menționat ca are un talent deosebit, Eva a reușit sa intoarca doar un singur scaun, cel al Irinei Rimeș.

- Publicul a fost complicele antrenorilor vineri seara, caci i-a impins de la spate sa-i aleaga pe cei mai buni la Vocea Romaniei. Andra și Smiley au fost influențați de spectatori in alegerile lor și nu au regretat.

- Antrenorul Magnus Johansson a vorbit dupa victoria celor de la CSM București cu Ferencvaros in Liga Campionilor, scor 36-31. Tehnicianul recunoaște problemele in defensiva, dar e convins ca lucrurile se vor regla rapid. "Atmosfera a fost fantastica, suntem bucuroși ca am caștigat meciul. Am jucat bine…