Stiri pe aceeasi tema

- Juriul preselecției a decis cele 24 de piese care intra in Selecția Naționala. Joi, 20 decembrie, juriul de preselecție a anuntat semifinalistii Selectiei Nationale Eurovision Romania 2018. Dintre cele 126 de piese inscrise in concurs, doar 24 vor intra in cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv.…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Radio ZU, organizeaza, in perioada 15 - 21 decembrie, in Piata Universitatii din Capitala (pe esplanada cu statui), cea de-a treia editie a campaniei umanitare – Orasul Faptelor…

- Eurovision 2019. Televiziunea Romana (TVR) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca inscrierile pentru selectia nationala Eurovision 2019 incep vineri, 9 noiembrie, iar pe 20 decembrie urmeaza sa fie anuntati semifinalistii acestei competitii. Astfel, compozitorii pot inscrie piese pentru Selectia…

- Vineri, 9 noiembrie, incep inscrierile pentru Selectia Nationala a Concursului Eurovision 2019, ediția din acest an fiind organizata sub sloganul „Implinește visul!”. In perioada urmatoare, jurați de specialitate și telespectatorii TVR vor alege reprezentantul nostru pentru cea de-a 20-a participare…

- Razvan Popescu: Radioul public, cea mai curata memorie a istoriei noastre Radio România împlineste astazi 90 de ani. Aproape un secol de istorie a românilor, timp în care radioul a stiut sa fie cel mai eficient si credibil mijloc de informare a publicului si sa promoveze…

- Revista de cultura „Tribuna”, in colaborare cu Consiliul Judetean Cluj, organizeaza a șasea editie a Concursului National de Literatura „Ioan Slavici”. Concursul contine doua sectiuni: roman și proza scurta. Pot participa autori de toate varstele, cu sau fara volume personale publicate. Condiție…

- Colegi de foarte multi ani, Flick si Popescu au emisiune la Radio Zu in fiecare dupa-masa, de luni pana vineri, iar pe timpul verii fac matinalul de la acelasi radio, in locul celebrilor Buzdugan si Morar, scrie okmagazine.ro. Citeste si Razvan Botezatu, atacat in trafic de un necunoscut.…

- Mihai Petre revine la Pro TV, chiar în juriul show-ului Românii au talent, alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu.Realizatorii emisiunii concurs l-au adus pe fostul dansato dupa retragerea din juriu a Mihaelei Radulescu. Mihai Petre: „Sunt bucuros…