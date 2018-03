Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari ponderi in totalul inmatricularilor de autovehicule din 2017 se regasesc in Bucuresti-Ilfov si in nord-vestul Romaniei, atat la masinile pentru pasageri, cat si la cele pentru marfa, arata datele dintr-un studiu publicat de Institutul National de Statistica (INS). La autovehiculele…

- Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2017, s-a majorat cu 2% comparativ cu anul anterior, ajungand la 53.301 de unitati, insa in regiunea Sud-Vest Oltenia acesta a scazut, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit economica.net, repartitia ...

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior.

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Consumul a crescut in ianuarie cu 11,1% fata de ian. 2017, avansul fiind sustinut de toate cele trei segmente, dar mai ales de bunuri nealimentare. Romanii au cumparat mai multe haine si cosmetice, si-au innoit electrocasnicele si mobila semn ca exista incredere in economie. Ianuarie 2018…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Managerii estimeaza o crestere moderata in toate domeniile economiei, o stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industrie, constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii…

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Numarul de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut cu 9,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, la 54.700, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).…

- In anul 2017, comparativ cu anul 2016, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut pe ansamblu cu 12,8%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterilor…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca rata inflației a atins 4,32% in ianuarie 2018. Prețul gazelor naturale a crescut cel mai mult, cu 3,79%, fața de luna decembrie. Fata de luna decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in ianuarie 2018, la gaze (3,79%), alte…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care arata consumul populatiei, au crescut cu peste 10% anul trecut, iar pe zona de online avansul a depasit 30%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in luna decembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, si cu 3,7% comparativ cu perioada similara din 2016, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Pe tipuri de…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut anul trecut cu 7,6% comparativ cu 2016, ajungand la 41.603 autorizatii, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Aceasta crestere s-a reflectat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est…

- Gargara Olguței Vasilescu la cea de a treia investire pe post de ministru nu a atins probleme nevralgice ale sistemului, semn ca nici actualul guvern nu are o viziune și planuri clare de politici in domeniul muncii și protecției sociale. A. Avand in vedere ca prevederile lit. l) alin. (1)…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat vineri, la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica, necesitatea ca datele sa fie centralizate cu acuratete si cu o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.

- La finele lunii octombrie 2017, numarul salariatilor din Capitala a ajuns la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. .

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016, ca serie bruta, cu 11,5%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul…

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Cifra de afaceri a firmelor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fața de aceeași luna a anului anterior, ritm incetinit fața de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Dezvoltarea imobiliara continua. Santierul Nord-Vest, in topul autorizatiilor de constructii Numarul de autorizatii de constructii pentru cladiri rezidentiale a crescut in luna noiembrie a anului trecut cu 26,6% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 3.383, avansul fiind generat de cresterea…

- Romanii dau cei mai multi bani pe alimente, intretinerea casei sau bauturi alcoolice. Pentru innoirea garderobei nu prea mai raman resurse. Situatia este insa diferita pentru bucurestenii care vaneaza reducerile.

- Institutul Național de Statistica spune așa: in 2016 rata saraciei relative a fost de 25,3%, ceea ce inseamna ca peste cinci milioane de romani traiesc in gospodarii ale caror venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din media veniturilor disponibile pe adult – echivalent (adica…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- MANDRIE?… Statisticile spun ca vasluienii nu sunt cei mai prost platiti din tara, acestia fiind peste codasii din judetul Teleorman. Conform informatiilor prezentate de Institutul National de Statistica, judetul nostru se afla pe pozitia 32 din cele 40 de judete din tara, plus municipiul Bucuresti,…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Institutul Național de Statistica (INS) a realizat un studiu intitulat Tinerii pe piața forței de munca, bazat pe date din trimestrul II al anului 2016. Obiectul studiului il constituie cei 4,87 milioane de romani cu varste cuprinse intre 15 și 34 de ani, cu domiciliul in Romania. In momentul anchetei,…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- N-ai fi zis! Aproape jumatate dintre romanii cu studii superioare spun ca nu isi pun Internet pe computerele de acasa pe motiv ca nu il considera util sau interesant. Mai mult, peste jumatate dintre absolventii de facultate spun ca lipsa indemanarii ii impiedica sa lucreze de acasa pe Internet. Asta…

- Rata anuala a inflației a urcat la cel mai mare nivel din august 2013, anunta Institutul National de Statistica. A fost 3,2% in noiembrie, in conditiile in care ouale au condus topul scumpirilor in noiembrie fata de octombrie, cu o crestere de 29,21%. Iar in medie, preturile alimentelor au crescut cu…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit ouale, urmate de transportul aerian, unt, citrice si energia electrica, arata datele Statisticii. Aceasta inflamare a preturilor…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in octombrie, de 2.392 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 16 lei (0,7%), castigul salarial mediu nominal brut fiind de 3.327 lei, cu 0,7% mai mare decat in septembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS)…