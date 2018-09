Cristian Mihai Dide si Marian Morosanu ("Ceausescu") sunt principalii autori ai evenimentelor de sambata noaptea- proiectia "Jos PSD" pe Palatul Parlamentului si aprostrofarea presedintelui CCR. "Ceausescu" este cel care a ajuns in vara acestui an, in miezul noptii si acasa la Ion Iliescu.