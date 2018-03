Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle care va avea loc pe 19 mai la biserica St George’s Chapel din incinta Castelului Windsor. Pana la mult așteptatul moment, cei doi indragostiți trebuie sa se ocupe de pregatirile pentru marele eveniment, asta incluzand și convertitarea…

- Meghan Markle este cea mai atragatoare femeie de la Palatul Buckingham… conform științei. Ei bine, da, exista și astfel de topuri in Marea Britanie, iar viitoare soție a Prințului Harry ar avea, in concepția unor specialiști in chirurgie estetica, cea mai armonioasa fața. Asta comparand-o cu celelalte…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP. Biroul de presa al printului…

- Numaratoarea inversa a inceput! Mai sunt mai puțin de 100 de zile pana la nunta anului 2018, nunta Prințului Harry (33 ani) cu fosta actrița Meghan Markle (36 ani). Și pentru ca nu vorbim de o nunta obișnuita, ci de o nunta regala, iata ca un nou amanunt a ieșit la iveala – viitoarea mireasa a inceput…

- Printul Harry si Meghan Markle vor parcurge oraselul Windsor in caleasca in ziua uniunii lor religioase, care va avea loc la ora 12.00 pe 9 mai, a anuntat duminica Palatul Kensington, citat de AFP. Palatul a dezvaluit cateva detalii privind casatoria printului Harry, 33 de ani, cu actrita…

- Casa Regala Britanica a dat noi detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai.Slujba religioasa va avea loc in capela Sfantului Gheorghe a castelului Windsor, un lacas de cult care dateaza din secolul al paisprezecelea si cu o istorie strans legata

- Nunta Printului Harry si a logodnicei sale, Meghan Markle, este cel mai asteptat eveniment al acestui an. Pregatirile sunt in toi si orice detalii legate de nunta celor doi sunt primite cu mare curiozitate de catre fani.

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com, potrivit Mediafax.ro.

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Ieri, Casa Regala britanica a anunțat ca va avea loc o a doua nunta in toamna, una care-i v avea ca eroi pe Prințesa Eugenie, de 27 de ani, și pe iubitul ei de lunga durata, Jack Brooksbank, 31. La Palatul Buckingham Nunta verișoarei prinților William și Harry va avea loc tot la capela St George’s din…

- S-a logodit Printesa Eugenie! Iata cum arata inelul primit! Dupa nunta Printului Harry cu Meghan Markle din luna mai va mai avea loc inca o nunta in familia regala britanica. Printesa Eugenie tocmai s-a logodit cu Jack Brooksbank, iar marea ceremonie urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an, la Capela…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman, devenit proprietarul unui cunoscut club londonez. Cei doi urmeaza sa se casatoreasca în toamna acestui an.

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail.

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Printul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a, si actrita Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai, la castelul Windsor. Pana atunci, s-a aflat unde va avea loc petrecerea burlacilor organizata pentru Harry. Ea va avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din...

- Ca totul sa fie perfect, in ziua ce mare, mirii si familia regala nu trebuie sa dea ochii cu cersetorii si persoanele fara adapost din apropiera Castelului Windsor. Cel putin asta a cerut Seful Consiliului local unde se va oficia ceremonia.

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Nunta Printului Harry va aduce incasari de 680 de milioane de dolari in Marea Britanie In data de 19 mai va avea loc cea mai mediatizata nunta din ultimii sapte ani. P rintul Harry se va casatori cu Meghan Markle , iar evenimentul va atrage atentia intregii lumi, dar si incasari spectaculoase. Se preconizeaza…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Msrkle, proaspat logoditi. Meghan Markle și prințul Harry au anunțat ca se vor casatori…

- Dupa anunțul logodnei au aparut și pozele oficiale cu Prințul Harry și Meghan Markle, cel mai nou cuplu regal din Mare Britanie. Astazi au fost facut publice doua fotografii oficiale de logodna, unele in ipostaze cat se poate de tandre, realizate in curtea reședinței Frogmore House din Windsor. Intr-una…

- Ei bine, dupa anunț, avem și pozele oficiale. Prințul Harry și Meghan Markle, cel mai nou cuplu regal din Mare Britanie, au facut azi publice doua fotografii oficiale de logodna, unele cat se poate de tandre, realizate in curtea reședinței Frogmore House din Windsor. Intr-una dintre cele doua poze,…