Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul premier al Ungariei, nationalist-conservatorul Viktor Orban, si-a consolidat puterea in 2018, dupa ce a castigat fara drept de apel alegerile generale, si a continuat sa-si promoveze politica marcata de critici la adresa Uniunii Europene, a migratiei si a liberalismului. In politica interna,…

- Hackerii au avut acces, ani la rand, la comunicatiile diplomatilor Uniunii Europene, scrie cotidianul The New York Times. Au descarcat mii de mesaje pe diverse subiecte: de la administratia Trump, la relatiile cu Rusia, China si programul nuclear al Iranului.

- Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat in mars, blocand circulatia pe Podul Margareta. Potrivit Euronews, preluat de News.ro, au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. Miercuri seara, mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului…

- Premierul ungar Viktor Orban, care a contribuit la slabirea pozitiei cancelarului german Angela Merkel, a felicitat-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru alegerea sa in functia de lider al Uniunii Crestin Democrate (CDU), transmite dpa. "Noi, crestin-democratii din Ungaria, consideram…

- Saptamana trecuta, activele a circa 500 de media nationale si locale din Ungaria, toate fatis proguvernamentale, au fost transferate de proprietarii lor unei "Fundatii a presei si media in Europa Centrala" (CEPMF). Aceasta este condusa de Gabor Liszkay, patron de presa si aliat vechi al lui…

- Restabilirea cooperarii economice cu Rusia este "cu certitudine in interesul economic" al Uniunii Europene, in contextul "razboiului comercial global emergent", a declarat luni prin telefon pentru MTI, de la Dubai, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Seful diplomatiei ungare se afla la…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a somat țarile aflate in centrul și estul continentului european sa respecte normele statului de drept și sistemul de distribuire a imigranților. El a precizat ca „UE nu este un supermarket”. In prezent, Emmanuel Macron se afla intr-un turneu in Europa centrala…

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…