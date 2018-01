Stiri pe aceeasi tema

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori,…

- Legea prevenirii, potrivit careia inspectorii de stat nu vor mai aplica amenzi firmelor la prima abatere, ci doar un avertisment, cu condiția ca societațile sa remedieze problemele intr-un anumit interval de timp, a intrat in vigoare miercuri, 17 ianuarie, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Romanii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului, potrivit unui act normativ aparut joi in Monitorul Oficial si…

- a) majorarea plafonului de scutire de TVA la 300.000 lei A fost prezentata in campania electorala ca fiind o masura ce vine in sprijinul micului antreprenor, o reducere a fiscalitații și bineințeles, o masura ce ar fi trebuit sa dea o gura de oxigen acelor firme noi inființate, avand in vedere ca anul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- Anul 2018 vine cu multe modificari de fiscalitate importante atat pentru firme cat si pentru persoanele fizice, majoritatea de neinteles pentru toata lumea. Ce este, insa, si mai grav, este ca modificarile respective nu sunt definitive, adica forma finala a legii prin care sunt instituite nu a fost…

- Transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat este o masura care va avea aplicabilitate cel putin pana in anul 2020, contrar afirmatiilor facute de reprezentantii unor companii de consultanta, informeaza Ministerul Finantelor. Comunicatul institutiei apreciaza ca declaratiile reprezentantilor…

- Vesti bune pentru contribuabilii mijlocii. De la 1 aprilie 2018, si nu este pacaleala, contribuabilii mijlocii se intorc la judete. „Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege al Uniunii, potrivit caruia contribuabilii mijlocii se vor putea adresa, din…

- In legatura cu ipoteza aparuta in mediul de afaceri cu privire la faptul ca in anul 2018 s-ar putea renunta la transferul contributiilor de la angajator la angajat, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari: Masura privind transferul sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale…

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Dupa ce a traversat cea mai grea perioada din istoria societații, in prag de sarbatori, angajații de la TCE vor primi un tichet cadou, in cuantum de 150 de lei. Masura vine insa dupa ce din luna martie 2017 a fost intrerupta acordarea de tichete de masa tuturor angajaților, pana la data de 31 decembrie.…

- La dezbaterea publica privind taxele si impozitele locale, desfasurata recent la nivelul orasului Cugir, au fost prezente si cateva persoane care poseda Certificate de revolutionar cu rol determinant. Acestia si-au exprimat nemultumirea fata de refuzul administratiei locale de a-i scuti pe cei aproape…

- Emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative al Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur, a fost aprobata, potrivit informatiilor de la Ministerul Finantelor Publice (MFP). Titlurile de stat lansate in cadrul programului Tezaur vor putea fi cumparate…

- Finantele lanseaza programul "Tezaur". Care este valoarea titlurilor de stat si de unde se pot cumpara Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, intr-un comunicat transmis luni, ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei…

- In acest sens, un Ordin al Ministrului Finantelor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 974 din 7.12.2017.„Masura mai sus mentionata ofera investitorilor informatii privind caracteristicile de baza ale titlurilor de stat, etapele si procedura ce trebuie parcurse in vederea subscrierii…

- Nou proiect al Guvernului: Inchisoare pana la 6 ani pentru datornici Ministerul Finantelor vrea sa modifice legea evaziunii fiscale, in sensul inaspririi sanctiunilor pentru rau-platnici, astfel angajatorii care nu-si platesc la timp datoriile la stat ar putea face inchisoare pana la 6 ani. Masura…

- Începând de astazi, de la ora 16, românii vor putea calatori în Canada fara vize, pentru sederi de maximum șase luni, în scop turistic, informeaza Realitatea TV. Masura vizeaza inclusiv vizitele la rude si prieteni sau pentru oportunitati de afaceri, pe baza…

- Joi, 23 noiembrie, la ora 16.00, AOA Argeș impreuna cu ITM Argeș a organizat la casa Dimitrie Dima un simpozion pe teme legislative in cadrul caruia s-a dezbatut noile prevederi din legislația muncii și norme de securitate și sanatate in munca. La eveniment au participat reprezentanți de la 60 de firme…

- Intr-o lume normala, stanga politica sustine libertatea organizatiilor neguvernamentale, dat fiind rolul social al acestora. Teoretic, coalitia de guvernamant, una declarativ social-democrata, ar trebui sa aduca mai multa relaxare si sustinere in societatea civila si in ONG-uri, pentru ca orice demers…

- Condițiile de admitere la școlile de poliție s-au schimbat de anul acesta, fiind stabilit un singur criteriu pentru evaluarea aptitudinilor fizice iar interdicția de a avea tatuaje ”la vedere” a fost și ea eliminata. Candidații la concursurile de admitere in instituțiile de invațamant ale Ministerului…

- Persoanele pensionate anticipat parțial intre ianuarie 2011 și mijlocul anului 2016 vor putea sa ceara in curand recalcularea pensiilor, astfel incat sa primeasca lunar o suma mai mare. Masura este inclusa in Legea nr. 216/2017, care a fost promulgata de președintele Romaniei și, pentru a se aplica,…

- Toți angajatorii din Romania sunt obligați, conform unui act normativ publicat joi in Monitorul Oficial, sa demareze negocieri colective cu propriii salariați, in vederea majorarii salariilor brute. Masura vine in contextul trecerii contribuțiilor de pensii (CAS) și sanatate (CASS) in totalitate in…

- Șoferii care depașesc pe linia continua ar putea scapa de sancțiuni, dar doar in anumite situații, potrivit Propunerii legislative pentru completarea articolului 45 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice și care, pentru a se putea aplica, are nevoie…

- Ministerul Comunicațiilor nu a fost avizator pe modificarile la Codul Fiscal, iar pentru mediul IT, scutit de impozit, acestea ar genera o pierdere de 4%, a declarat, luni, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Lucian Șova, la un eveniment de specialitate dedicat sectorului digital."Dincolo…

- Guvernul a renunțat la o serie de modificari ale Codului Fiscal, insa nu la cele contestate, așa cum este cazul trecerii contribuțiilor la salariat sau la reducerea viramentelor catre fondurile de pensii de la Pilonul II . Mai exact, Executivul a renunțat la o serie de facilitați oferite persoanelor…

- Analistul fiscal Adrian Benta sustine ca ordonanta de modificare a Codului Fiscal care tocmai a fost publicata in Monitorul Oficial prevede in continuare scutirea de impozit pentru IT-isti si cercetatori. Astfel, nu se justifica declaratia deputatului PSD Ana Birchall, care vineri seara a…

- OUG de modificare a Codului Fiscal, publicata in Monitorul Oficial Ministrul finantelor, Ionut Misa. Foto: Agerpres Ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal, adoptata acum doua zile de guvern, a fost publicata în Monitorul Oficial. De anul viitor este modificat impozitul pentru…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Pe 20 octombrie în Monitorul Oficial al României au fost publicate normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un alt stat terț.

- Revolutia fiscala ar putea sa scada salariile pentru cateva sute de mii de angajati din Romania! Patronii trebuie sa faca rost de bani in plus pentru a mentine la acelasi nivel salariile angajatilor din IT sau pentru persoanele cu handicap.

- Autovehiculele din orice categorie ar putea circula prin localitațile tarii cu viteze de pana la 60 de kilometri pe ora, potrivit unui proiect de lege inițiat, de curand, in dezbaterea Senatului. Excepție fac orașele și municipiile unde limitele rutiere sunt stabilite numai cu avizul poliției…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ministrul de Finante, Ionut Misa, au sustinut in cor saptamana trecuta ca de la 1 ianuarie 2018 impozitul pe venit va scadea de la 16% la 10% pentru absolut toti angajatii din Romania. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania…

- Masura ar facilita traversarea localitatilor situate de-a lungul drumurilor nationale si europene si vizeaza cresterea vitezei medii de deplasare pe drumurile din Romania si reducerea duratei calatoriilor rutiere. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului,…

- Consiliul Județean Vrancea se reunește, marți, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 21 de proiecte de hotarare inițiate de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate doua proiecte care vizeaza realizarea proiectului „Parcul…