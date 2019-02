Stiri pe aceeasi tema

- Criticii de la Variety si The Hollywood Reporter au intocmit liste cu cine va castiga si cine ar trebui sa castige trofeele acordate de Academia Americana de Film pe 24 februarie, la Los Angeles. Lungmetrajul „Roma” si realizatorul Alfonso Cuaron, actorii Rami Malek si Glenn Close sunt dati ca favoriti,…

- Inca puțin și așteptarea ia sfarșit! Academia Americana de film a prezentat nominalizarile la Premiile Oscar 2019, iar caștigatorii vor fi aflați in cadrul celei de-a 91-a gale de decernare a trofeelor, care va avea loc pe 25 februarie de la ora 02:00, in Los Angeles. Gala va fi difuzata in peste 225…

- Bradley Cooper a aparut pe covorul roșu al premiilor Screen Actors Guild (SAG) alaturi de mama sa, in locul iubitei sale, Irina Shayk. Actorul și producatorul filmului „A Star Is Born” a pașit pe covorul argintiu de la Shrine auditorium din Los Angeles la brațul mamei sale, Gloria Campano, in timp ce…

- Lungmetrajele "Bohemian Rhapsody", "Black Panther", "Green Book", "A Star is Born" și "Roma" au fost nominalizate la premiul pentru cel mai bun film la ediția de anul acesta, a 91-a, a galei Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, transmite Mediafax.Li se alatura "BlacKkKlansman", "The Favourite"…

- 'Green Book' a obtinut trofeul Darryl F. Zanuck pentru cel mai bun film, la gala Premiilor Sindicatului Producatorilor din SUA (Producers Guild Awards - PGA), care s-a desfasurat sambata seara in orasul Los Angeles, relateaza agentiile EFE si Reuters. Filmul, avandu-i ca protagonisti…

- Filmul „Roma” și serialele „The Americans” și „The Marvelous Mrs. Maisel” au fost marii caștigatori ai galei Critics’ Choice Awards 2019, ce s-a desfașurat duminica seara in Santa Monica, Statele Unite ale Americii. Potrivit Hollywood Reporter, deși lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthmos…

- Lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama: ‘Bohemian Rhapsody’ Cel mai bun film – comedie/musical:…

- Au fost anunțate nominalizarile la Globurile de Aur 2019, unele dintre cele mai ravnite premii in lumea producțiilor de cinema și a televiziunii. Care a fost surpriza la ediția cu numarul 76. Premiile Globurile de Aur 2019 sunt acordate de Asociația de presa straina de la Hollywood inca din 1944 și…