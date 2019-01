Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune interpretari și producții din industria cinematografica și de televiziune au fost premiate noaptea trecuta la Beverly Hills, in California! Cel mai laudat personaj al serii a fost Rami Malek, actorul care i-a dat viața lui Freddie Mercury in pelicula ”Bohemian Rhapsody”. Așa cum se așteptau…

- Lista completa a castigatorilor celei de-a 76-a editii a galei Globurilor de Aur: Cel mai bun film - drama a fost ales „Bohemian Rhapsody" (r. Bryan Singer). „Green Book" a fost desemnat „cel mai bun musical/ comedie" (r. Peter Farrelly). Rami Malek a primit trofeul pentru „cel mai bun actor intr-un…

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles, potrivit agerpres.ro. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama:…

