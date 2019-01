Cine sunt Faimoșii care vor participa în cel de al treilea sezon al emisiunii Exatlon Numele celor 10 concurenți care vor face parte din echipa Faimoșilor, in cel de al treilea sezon al emisiunii-concurs Exatlon, au fost dezvaluite. Echipa Faimoșilor este formata din cantareți, campioni sportivi și pasionați de sport, ce vor lupta cu Razboinicii in Republica Dominicana pentru marele premiu de 100.000 de euro. Cine sunt Faimoșii din sezonul trei Primii care au anunțat ca vor merge in Republica Dominicana au fost atleta Andreea Arsine in varsta de 30 de ani și cantarețul Mario Fresh (19 ani). Cantareața Ami, in varsta de 29 ani, se alatura echipei Faimoșilor in lupta pentru marele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

