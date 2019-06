Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei indeamna toate forțele politice din Republica Moldova sa respecte procesul democratic, sa actioneze in mod responsabil și calm. "Problemele politice ar trebui dezbatute și soluționate de reprezentanții aleși in mod democratic in Parlament.

- Madonna a explicat marti decizia de a canta in calitate de invitat pe scena Eurovision din Israel, spunand ca va lua intotdeauna atitudine pentru apararea drepturilor omului si ca spera sa asiste la "o noua cale catre pace" in conflictul israeliano-palestinian, relateaza Reuters. Madonna…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis, vineri, ca 117 cetateni romani au solicitat adeverinte pentru a putea participa la alegerile locale din Italia, Spania si Marea Britanie. 114 dintre acestia vor candida in Italia, iar majoritatea sunt femei. Potrivit AEP, 117 cetateni romani…

- "Aproximativ 100.000 de indivizi sufera in tabere de detentie politica si familiile si copiii lor sufera adesea alaturi de ei", se mentioneaza in declaratia data publicitatii de purtatoarea de cuvant Morgan Ortagus."Mai mult, cei care incearca sa fuga din acest mediu opresiv daca sunt prinsi…

- Uniunea Europeana a prelungit luni cu inca un an, pana la 13 aprilie 2020, sanctiunile impuse impotriva a peste 80 de personalitati iraniene, in urma 'gravelor incalcari ale drepturilor omului' in aceasta tara, transmite AFP. 'Consiliul a prelungit pana la 13 aprilie 2020 masurile restrictive…

- Eurodeputata Maria Grapini, din grupul S&D din Parlamentul European (PE), a recunoscut miercuri ca ea si ceilalti colegi romani din Comisia pentru transport si turism a PE, Marian-Jean Marinescu si Claudia Tapardel, au depus peste 100 de amendamente la pachetul Mobilitate care a fost retrimis…

- Cei care critica China pentru nerespectarea drepturilor omului in Tibet au fost "vrajiti" de Dalai Lama, a declarat miercuri un inalt oficial chinez, cu cateva zile inainte de comemorarea a 60 de ani de la plecarea liderului spiritual tibetan in exil in India, informeaza Reuters. China sustine ca "a…

- Franța avertizeaza Iranul cu privire la faptul ca eforturile depuse de Europa pentru salvarea acordului nuclear nu reprezinta un "cec in alb" pentru ca Teheranul sa incalce drepturile omului, informeaza Reuters, potrivit mediafax Avertismentul vine in contextul in care avocata Nasrin Sotoudeh,…