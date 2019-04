Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Membrii Celulei de Criza au acordat asistenta consulara pentru doua familii de cetateni romani aflate in vacanta.

- Din informatiile "Ziarul de Iasi", cei opt copii sunt din Iasi, ei fiind elevi la Colegiul "Costache Negruzzi". Tinerii nu au fost in pericol, aflandu-se la o distanta considerabila de locurile in care s-au produs exploziile. "Am reusit sa discutam cu autoritatile si au fost dusi cu totii intr-o unitate…

