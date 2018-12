Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Gheorghe Hagi a petrecut Craciunul impreuna. Fostul mare fotbalist a avut bucuria sa isi aiba amandoi copiii aproape in jurul bradului impodobit cu multa grija. Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Academiei Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei de fotbal FC Viitorul,…

- Chiar daca echipa sa, FC Viitorul, a pierdut confruntarea de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-1 (0-1), managerul tehnic al constantenilor, Gheorghe Hagi, nu a parut foarte suparat pe elevii sai, ba chiar a tinut sa-i felicite pentru intregul efort depus si pentru atitudinea aratata in fata campioanei…

- Proiectul implementat de Gheorghe Hagi la Viitorul a atras atenția și marilor forțe din Europa. O echipa a postului Barcelona TV, care aparține de clubul catalan, a vizitat in aceasta dimineața baza sportiva a lui Hagi, informeaza site-ul oficial al Academiei. "Regele" a discutat cu reprezentanții…

- In plin scandal intre Gigi Becali și Gheorghe Hagi, Cristian Bivolaru, directorul general al celor de la Viitorul, a facut o declarație interesanta in aceasta dimineața, dezvaluind o discuție avuta cu doi dintre jucatorii transferați de FCSB de la Viitorul. Oficialul echipei lui Hagi a vorbit și despre…

- FC Viitorul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), pe FC Voluntari, in etapa a XVI-a a Ligii I. Elevii lui Gheorghe Hagi au marcat golul victoriei dupa ce au ramas in zece jucatori, Tudor Baluta fiind eliminat dupa ce a primit doua cartonase galbene. Viitorul urca provizoriu pe…

- FRF a remis un comunicat in care neaga informatiile GSP. Gica Hagi, prima declaratie dupa anuntul venirii la nationala in locul lui Cosmin Contra "Referitor la articolul aparut in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor de miercuri, 7 noiembrie, și pe site-ul www.gsp.ro, cu titlul "Dupa…

- Impresarul Bogdan Apostu a fost prezent in aceasta dimineața la emisiunea GSP LIVE, moderata de Costin Ștucan. Acesta a vorbit despre calificarea Romaniei U21 la Europeanul de la anul și a ținut sa-i laude pe Gheorghe Hagi, fondatorul Academiei de la Viitorul, și pe președintele Razvan Burleanu. "Nu…

- Ianis Hagi, fotbalistul echipei FC Viitorul si al nationalei de tineret a Romaniei, este urmarit de clubul AS Roma, scrie ziarul Il Messaggero. Directorul sportiv al Romei, spaniolul Monchi, continua sa-i urmareasca pe cei mai interesanti jucatori tineri din fotbalul european, iar unul dintre acestia…