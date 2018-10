Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit și altul a fost ranit grav, fiind transportat inconștient la spital, joi seara, dupa ce mașina in care se aflau a cazut de un pod din orașul Arad, transmite corespondentul Mediafax. Accidentul rutier a avut loc, joi seara, pe podul din zona Polivalenta, din orașul Arad. Potrivit…

- Incidentul a avut loc in Arad, pe pasajul rutier care leaga centrul orasului de cartierul Micalaca. Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani, a cazut de pe pasaj. Masina se…

Polițiștii locali aflați in patrulare in Piața Traian au observat doua persoane care se aflau pe o banca pe platoul din piața, iar cand au constatat ca ...

- Jandarmerița batuta in Piața Victoriei susține ca s-a temut pentru viața sa, in timp ce era lovita de manifestanții din Piața Victoriei.”Am participat la intervenție impreuna cu detașamentul din care fac parte. Pe perioada protestului am vazut foarte mulți oameni violenți, am fost foarte…

- O tanara din Brașov și-a pierdut viața in Masivul Piatra Craiului dupa ce a cazut intr-o prapasite. Fata era intr-o drumeție, cand și-a pierdut echilibrul pe o poteca ingusta și a cazut in gol aproximativ 50 de metri.

- O turista de 28 de ani a fost gasita moarta intr-o rapa din Piatra Craiului. Se pare ca femeia s-a prabușit de la o inalțime de 200 de metri și nu s-a mai putut face nimic pentru victima. Operațiunea salvatorilor a durat 12 ore. Turista avea 28 de ani si era pasionata de munte. Ion Sanduloiu, sef salvamont…

Putina lume stie ca portul Timișoara, amplasat pe Canalul Bega, este singurul din cele 30 de porturi interioare ale Romaniei care nu se afla pe Dunare.

Ieri, Casa Romano – Chineza filiala Arad prin...