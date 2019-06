Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson si actualul titular al aceluiasi portofoliu, Jeremy Hunt, se vor confrunta in runda finala pentru succesiunea premierului demisionar Theresa May, informeaza Reuters, dupa a cincea runda de vot din cadrul Partidului Conservator. Boris Johnson…

- Jeremy Hunt urmeaza sa-l infrunte pe Boris Johnson in cursa la succesiunea Theresei May, dupa ce Michael Gove a fost eliminat in ultimul tur de scrutin in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului conservator, relateaza BBC News, potrivit news.ro.Gove a obtinut 75 de voturi - cu doua…

- Jeremy Hunt urmeaza sa-l infrunte pe Boris Johnson in cursa la succesiunea Theresei May, dupa ce Michael Gove a fost eliminat in ultimul tur de scrutin in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului conservator, relateaza BBC News.

- Fostul ministru de externe Johnson a obtinut 157 din cele 313 de voturi ale comitetului electoral. Ministrul mediului, Michael Gove, s-a clasat al doilea, cu 61 de voturi, depasindu-l pe actualul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, care a primit doar 59 de voturi. Ministrul de interne Sajid…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a obtinut 143 de voturi, cu mult peste cele 54 ale actualului ministru de externe Jeremy Hunt, in al treilea tur de scrutin din competitia pentru presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, pentru desemnarea

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a obtinut 143 de voturi, cu mult peste cele 54 ale actualului ministru de externe Jeremy Hunt, in al treilea tur de scrutin din competitia pentru presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, pentru desemnarea viitorului prim-ministru al…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…