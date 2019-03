Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va desemna, joi, prin tragere la sorți, magistrații care vor face parte din completurile de 5 judecatori pentru anul 2019, altele decat cele desemnate deja pentru dosarele din data de 13 decembrie.Citește și: SURSE - Cu cine a negociat Tudorel Toader intrarea…

- Astazi, la ora 9.30, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sala Sectiilor Unite, vor avea loc, in sedinta publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018. Curtea Constitutionala a admis, in 7 ...

- Membrii noilor completuri de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt desemnati joi, prin tragere la sorti. Sedinta este publica si incepe la ora 9.30. Toate procesele de la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, printre care cele ale lui Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor…