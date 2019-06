Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din…

